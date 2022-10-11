Ловкость рук и немного смекалки

Корреспондент «Вечерней Москвы» Денис Власенко ловит летящий в ворота мяч во время матча по лакроссу / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На московском стадионе «Металлург» прошел мастер–класс по лакроссу. Корреспондент «Вечерней Москвы» поучаствовал в тренировке, узнал секреты игры и другие особенности этого вида спорта.

Захожу на площадку, где будет проходить тренировка, и сразу замечаю стоящие друг напротив друга ворота. Сразу вспомнил детство: после уроков удавалось поиграть на школьном поле в футбол и забить пару голов соперникам. Перед началом игры разминаюсь и делаю несколько простых упражнений на руки и ноги, чтобы разогнать кровь. После этого руководитель московского отделения Федерации лакросса 6×6 Александр Зарубин выдает мне игровую экипировку.

В первую очередь надеваю шлем, напоминающий хоккейный, ведь в нем есть стальная сетка, защищающая лицо игрока. Затягиваю ремешки на шлеме и закрепляю их защелками. Затем — налокотники и перчатки с мягкими подкладками, которые тоже схожи с хоккейными. Мне выдают клюшку с сеткой на конце в виде сачка, ее называют кроссом. В сетку кладу резиновый мяч. Его нужно донести через поле и забить в ворота соперника.

— Лакросс — это контактный вид спорта, где можно бить по рукам и кроссу, чтобы выбить мяч у противника, — инструктирует меня Зарубин, после чего молниеносно поддевает мой кросс своим, отчего мяч выскакивает из моего «сачка». — Нужно всегда быть начеку и держать кросс обеими руками.

После такой уловки понимаю, что игра будет нелегкой. Следующим упражнением отрабатываю подачи. Тренер одним взмахом своего кросса бросает мне мяч, который я останавливаю, и он оказывается в моем «сачке». Повторяю подачу несколько раз, после чего звучит свисток, и все игроки собираются на середине поля, чтобы начать игру. Нас в команде шесть человек.

Мне досталась роль нападающего. Я иду в центр поля, встаю на одно колено и прикладываю свой кросс к мячу. Противник стоит напротив меня и делает то же самое. Как только звучит сигнал о начале игры, мы одновременно опускаем свои «сачки» на мяч. Борюсь за него, стараясь оттолкнуть кросс соперника и захватить в сетку заветный шар. Получается с трудом, однако мне удается, и вот я уже бегу к воротам соперника, чтобы заработать нужные для победы очки.

Передо мной встает один из защитников, который пытается ударить по «сачку», чтобы выбить мяч, однако я уворачиваюсь, вспомнив урок, и обхожу его. Впереди вижу вратаря, который готовится отразить мою атаку. Приходится проявить хитрость: завожу кросс в левую сторону, словно хочу забросить мяч, однако молниеносно опускаю клюшку и забрасываю его в ворота противника. Гол!

ПРАВИЛА

В каждой команде по четыре, шесть или десять игроков. Есть нападающие, полузащитники, защитники и вратарь. После того как судья дал свисток, игроки должны использовать свои палки и тело, чтобы попытаться завладеть мячом. Матч по лакроссу разделен на четыре четверти равного времени. В игре мяч можно переносить, кидать или бить с помощью клюшки, катить или пинать ногой.