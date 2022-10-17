Бронзовый памятник первым свиданиям пробудит светлые чувства

Новая парковая композиция «Первое свидание» появилась в обустроенном сквере в Бибиреве / Фото: Пресс-служба управы района Бибирево

Россия, Москва, Белозерская улица Карта всех событий

В столичном районе Бибирево появился памятник в честь первых свиданий влюбленных.

В парковой зоне на Белозерской улице создан новый объект искусства, получивший название «Первое свидание». Скульптуру двух молодых людей возвели в рамках столичного проекта «Мой район».

Трогательный момент, который, вероятно, переживал каждый, изобразили с поразительной точностью и детализацией. По мнению сотрудников управы района Бибирево, данный арт-объект будет радовать не одно поколение москвичей.

— Памятник «Первое свидание» появился в нашем районе в сквере между улицами Мелиховская, Белозерская и Лескова. Он станет отличным местом для встреч и фотосессий. Арт-объект состоит из гранитного монумента и бронзовых фигур, — рассказала муниципальный депутат района Валентина Ганжа. — Скульптура напоминает гостям сквера о светлых романтических чувствах, на основе которых строятся союзы и будущие семьи.

Сквер начали приводить в порядок еще с весны. В апреле стартовали работы по благоустройству. Как рассказала руководитель проекта Екатерина Быковская, были учтены пожелания местных жителей.

— Руководствовались тем, что районное место притяжения необходимо обустроить и для взрослых, и для детей, — отметила она. — В сквере появились различные площадки, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Есть и тихие места, где посетители могут посидеть на лавочках и почитать книги.

Озеленение, прогулочные и беговые дорожки стали также неотъемлемой частью обустроенного на северо-востоке сквера. Муниципальный депутат Михаил Островский добавил, что при сборе предложений жители больше всего просили заполнить территорию новыми малыми архитектурными формами, добавить фонарей и восстановить плотину через реку Самотека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Пучков, глава управы района Бибирево:

— Камерную садово-парковую композицию с гранитной скамейкой проектировщики решили установить напротив смотровой площадки на высоком берегу реки Самотека. Этот замысел венчает реконструкцию парка. Уверен, что арт-объект станет одним из любимых мест — как для молодых пар, так и для семей с детьми. В самом парке обновили прогулочные маршруты, обустроили детские и спортивные площадки. Также появились новые зоны отдыха с лавочками и качелями.