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Действовал как в кино: таксист принял роды у москвички

Сергей Шахиджанян
Город
Действовал как в кино: таксист принял роды у москвички
Фото: Из личного архива Сунатулло Мирзоева

Московский таксист Сунатулло Мирзоев спас беременную женщину. Подробности стали известны 17 октября. «Вечерняя Москва» пообщалась с шофером, который в тот день работал в районе Фили–Давыдково.

Сунатулло Мирзоев, 23-летний таксист, 15 октября заступил на обычную рабочую смену. Примерно в 4:00 утра он получил заказ в район Фили, где его ждала молодая женщина.

— У нее были две большие сумки. Я вышел — помочь ей положить их в салон. Уже тогда мне показалось — она плохо себя чувствует. Но я не сразу заметил, что женщина беременная. Как вдруг она громко закричала и упала на заднее сиденье. Тогда я все понял, — рассказывает таксист.

Начались роды. Пассажирка протянула смартфон таксисту с набранным номером своего мужа. Сунатулло позвонил. Испуганный супруг вызвал скорую.

— Но она долго ехала. Тогда я нашел в навигаторе ближайший родильный дом. Но добраться туда времени уже не было. Пассажирка начала рожать. Сперва испугался. Потом вспомнил, как в фильмах показывают роды. Начал разговаривать с женщиной, дышал вместе с ней. А через несколько минут я держал ребенка на руках, — вспоминает Сунатулло Мирзоев.

По счастью, женщина уже рожала три года назад, как она потом рассказала водителю — он все сделал правильно. Сунатулло аккуратно дал ребенка маме, а в голове было только одно — доставить их скорее в роддом:

— Ближайший — на Нежинской улице. Но было еще очень рано. Мне пришлось перелезть через забор, чтобы сообщить о ситуации охраннику.

Когда женщина с ребенком были уже в больнице, Сунатулло позвонил супругу и объявил ему: «У вас девочка!»

— Меня всегда учили помогать. И я уверен — любой мужчина в такой ситуации поступил бы точно так же, — отмечает Сунатулло Мирзоев.

Сейчас у него небольшой отпуск, который он решил посвятить спорту.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В пресс-службе такси, где работает Сунатулло Мирзоев, рассказали, что мама с ребенком сейчас в больнице и чувствуют себя хорошо. Девочку назвали Светланой.

— Гордимся водителем, который не потерял самообладания и помог в такой непростой ситуации. Мы на связи с таксистом и родителями девочки.

Такси Беременность Москва Район Фили-Давыдково
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