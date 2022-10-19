Так велит сердце: в столичные военкоматы продолжают идти добровольцы

В военкомат добровольца Андрея Перина пришла провожать вся его большая семья / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

18 октября в Госдуме анонсировали принятие поправок, касающихся добровольцев, на следующей неделе.

Семья поддерживает

17 октября в столице закончилась мобилизация, а желающие отправиться на передовую защищать Донбасс продолжают идти в военкоматы. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в военном комиссариате города Москвы по Преображенскому району, где пообщался с одним из тех, кто идет на передовую по собственной инициативе.

Житель Восточного административного округа Андрей Перин пришел в военкомат с большой группой поддержки — всей семьей. По профессии слесарь механосборочных работ в «Метровагонмаше», решил пойти на фронт обычным рядовым солдатом.

— Когда Родина в опасности — нужно ее выручать, — говорит Андрей с легкой улыбкой на лице. — Рад, что вся моя семья меня поддержала в моем выборе. Мы вместе приехали к 10 утра, вот только фотографии надо было еще сделать. Я и спортом занимаюсь, и хоть служил давно, но все отлично помню и четко знаю, что залог успеха в армии — это дисциплина!

В военкомате подтвердили — добровольцы приходят очень сознательные, выбор делают из внутренних побуждений.

Важные поправки

Добровольцы вот-вот выйдут из серой зоны — вопросом определения статуса тех, кто пошел на передовую без повестки, занялись в Госдуме. 17 октября внесли все поправки, прописывающие в законах РФ права добровольцев, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы.

— Законопроект о «добровольческих формированиях» очень необходим, чтобы официально закрепить статус объединений, в которые хотят вступить желающие отстоять нашу Родину, — рассказал «Вечерке» муниципальный депутат района Арбат, председатель Совета ветеранов ЦАО г. Москвы Евгений Бабенко. — Есть категории граждан, например рядовой состав, которые сняты с воинского учета по достижении возраста в 50 лет, но по состоянию здоровья могут выполнять воинскую обязанность.

Добровольчество ведь — это состояние души. И Москва всегда была в первых рядах по формированию добровольцев во время частичной мобилизации. Я считаю, нужно всячески помогать и семьям мобилизованных граждан.

Главные изменения для добровольцев

начнет распространяться статус военно служащих по контракту;

будет гарантирована отсрочка от призыва по мобилизации;

получат право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом в случаях и порядке, установленных Министерством обороны РФ;

денежное содержание (как и другие выплаты) будут соразмерны выплатам контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Милонов, депутат Государственной Думы:

— Поправки в первую очередь нужны, чтобы узаконить добровольческие объединения, которые могут оказывать помощь военным подразделениям. В нынешних реалиях это необходимо, чтобы официально закрепить статус тех людей, которые будут туда вступать.

При этом хочется отметить, что Москва была на переднем фронте выполнения частичной мобилизации, именно в столице она проходила успешнее и быстрее, чем в регионах. Москвичи, я это видел сам, шли служить организованно и по собственной инициативе.