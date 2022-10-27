Про правила напомнят у школ

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В Общественной палате прошел круглый стол «Роль образовательных организаций и семьи в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма МВД России полковник полиции Сергей Хранцевич отметил, что, по данным ГИБДД, наблюдается сокращение дорожно-транспортных происшествий.

— Так, по итогам 8 месяцев 2022 года в России зарегистрировано 10 765 ДТП с участием детей до 16 лет, — сообщил полковник Хранцевич. — С участием детей-пассажиров совершено 4699 ДТП, что на 3,5 процента меньше, чем в прошлом году. При этом число погибших юных пассажиров сократилось на 7,4 процента, а число раненых уменьшилось на 3,7 процента в сравнении с прошлым годом.

Для снижения числа ДТП с участием детей в московском регионе разработали инновационный проект «Лаборатория безопасности». В нем используются авторские методики по проведению квестов, подвижных игр, которые помогают ребятам легче усвоить Правила дорожного движения.

Улучшить ситуацию на дорогах столицы позволяют и другие методы.

— Например, Москва один из немногих регионов, где возобновилась работа отрядов юных инспекторов движения, — отметила инспектор ГИБДД УВД по Центральному округу столицы майор полиции Елена Муравская. — Так, в Романовской школе полтора десятка учеников каждое утро выходят на дежурство около школы и следят, чтобы их сверстники правильно переходили дорогу.

А с нарушителями правил юные инспекторы проводят профилактические беседы.

— Еще мы довольно часто проводим акцию «Родительский патруль» с участием известных актеров и писателей, — рассказывает Муравская. — Участники акции напоминают про Правила дорожного движения не только детям, но и их мамам и папам.