Самокаты снова замедлили

Фото: АГН Москва

Для повышения безопасности пешеходов и других участников дорожного движения появились новые «медленные зоны» для электросамокатов.

Для электросамокатов продолжают вводить «медленные зоны». Участки дороги, где их владельцам нужно соблюдать скоростной режим, появились еще в 49 кварталах города. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы. В телеграм-канале ведомства опубликована карта, где обозначены все адреса.

— Такой скоростной режим сделает наши дворы безопаснее, — пояснили в ведомстве.

Всего сейчас в столице около 180 «медленных зон». Максимальная скорость в таких местах — 15 километров в час. Эта норма должна соблюдаться также в московских парках и других зонах, где много пешеходов.

Между тем правительство России в целях снижения числа происшествий утвердило изменения в Правилах дорожного движения, касающиеся использования электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно не быстрее, чем со скоростью 25 километров в час. Заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 килограммов, при этом у пешеходов всегда приоритет.

— Пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям таких средств передвижения можно только спешившись, — рассказывает о новом законе юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Яковенко. — Проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час. А если скоростной режим выше — следуйте по тротуару

Как пояснил эксперт, выезд на дорогу на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет. Кстати, для СИМ поставят специальные дорожные знаки.

— Следить за соблюдением этих правил по закону должны будут сотрудники Госавтоинспекции, — пояснил Сергей Яковенко. — За нарушения пользователи электросамокатов могут быть привлечены к ответственности по частям 2 и 3 статьи 12.29 КоАП, которые предусматривают штраф в размере 800 и 1,5 тысячи рублей.

КСТАТИ

Средство индивидуальной мобильности по новым правилам должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цветов.