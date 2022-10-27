Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасли сотни жизней

Никита Миронов
Город
Спасли сотни жизней
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Подразделения столичного Пожарно–спасательного центра подвели итоги работы в летний сезон. За этот период они совершили около 5,6 тысячи выездов.

В результате спасатели потушили около 600 пожаров, а также приняли участие в ликвидации более 5,1 тысячи происшествий. Например, сотрудники отрядов ликвидировали последствия более 550 ДТП. За летний период работники центра спасли 244 человека. Об этом сообщил замруководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Андрей Иванов.

А еще этим летом более полутора тысяч юных москвичей прошли обучение правилам безопасности в детских лагерях и на спасательных станциях Москвы.

— Мы провели 45 очных занятий в городских и в детских оздоровительных лагерях, а также на поисково-спасательных станциях в рамках акций «PROГероев», «Вода — безопасная территория», «Безопасные каникулы» и «Лето БЕЗопасности», — уточнил замначальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Пономарев.

Москва ДТП Спасатели Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Захар Прилепин
Захар Прилепин

Необходима культурная мобилизация

Никита Миронов
Никита Миронов

Антон Красовский, нельзя топить детей

Юсуп Газдиев
Юсуп Газдиев

Островок безмятежности

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Молодежи нужен внятный образ будущего

Максим Недашковский
Максим Недашковский

Гордимся нашим гербом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Антона несло

Все мнения
О проекте