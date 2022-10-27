Спасли сотни жизней

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Подразделения столичного Пожарно–спасательного центра подвели итоги работы в летний сезон. За этот период они совершили около 5,6 тысячи выездов.

В результате спасатели потушили около 600 пожаров, а также приняли участие в ликвидации более 5,1 тысячи происшествий. Например, сотрудники отрядов ликвидировали последствия более 550 ДТП. За летний период работники центра спасли 244 человека. Об этом сообщил замруководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Андрей Иванов.

А еще этим летом более полутора тысяч юных москвичей прошли обучение правилам безопасности в детских лагерях и на спасательных станциях Москвы.

— Мы провели 45 очных занятий в городских и в детских оздоровительных лагерях, а также на поисково-спасательных станциях в рамках акций «PROГероев», «Вода — безопасная территория», «Безопасные каникулы» и «Лето БЕЗопасности», — уточнил замначальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Пономарев.