Западным медиа невыгодно говорить правду

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2 ноября в столице завершился медиафорум стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

Встречу посвятили перспективам развития медиаотрасли в странах СНГ.

По словам генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, сейчас против России ведется жестокая информационная война.

— Победа все равно будет за нами. Мы говорим правду, а западные СМИ — нет. Им это невыгодно. Если Запад скажет правду, например о взрывах газопровода, это будут очки в пользу России. Поэтому странам СНГ надо держаться вместе и стоять плечом к плечу, — рассказал Дмитрий Киселев.

Однако информационное давление оказывается не только на Россию, но и на ее союзников. Например, на Белоруссию.

— Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым представили уникальные документы о вхождении Белоруссии в состав России. Этим бумагам около 250 лет. Наши страны — одно целое.

Ведь еще в войске Александра Невского сражались полоцкие и витебские ратники. И после Великой Отечественной войны каждая республика СССР помогала восстанавливать разрушенные города Украины и Белоруссии, — добавил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

По его мнению, об этом стоит чаще напоминать людям. В частности, уже начали вновь издаваться книги о подвиге солдат, защищавших Брестскую крепость.