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Ветеран милиции пожертвовал семейным счастьем ради службы

Андрей Объедков
Город
Ветеран милиции пожертвовал семейным счастьем ради службы
Ветеран Московского уголовного розыска Иван Бирюков в день основания ведомства вспоминает о работе и жизни / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В ноябре московская милиция отметит 105–ю годовщину основания. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с одним из ветеранов ведомства Иваном Бирюковым. В 1984–1987 годах он возглавлял отделение Московского уголовного розыска по раскрытию краж и грабежей.

Старый уазик-буханка красуется на снимке в музее МУРа на Петровке, 38. Кадр был сделан в 1970-х годах. Машина, запечатленная на нем, для оперативных целей. Чтобы лучше следить за преступниками, Бирюков и другие оперуполномоченные сами оборудовали ее техническими новшествами: прослушкой, фотоаппаратом, который мог снимать сам с определенной периодичностью.

— Мы оставляли авто в нужном месте и уходили, а слежка проводилась без нашего участия, — вспоминает Бирюков. — Это был первый такого рода автомобиль, сделанный руками оперов, и о нем узнал министр, поэтому решил приехать посмотреть.

За такую разработку министр внутренних дел Николай Щелоков поощрил оперативников. Сам министр даже запечатлен на снимке в музее с сослуживцем Ивана — Андреем Гвоздевым.

Есть у Ивана Бирюкова и другие заслуги — например, он задерживал «вора в законе» Вячеслава Иванькова, известного по кличке Япончик.

— Вообще-то он нам не доставлял особых хлопот, так как крал в основном у таких же барыг и перекупщиков, которые занимались незаконным предпринимательством, что было запрещено в советские времена. Поэтому и не заявляли об этих преступлениях в милицию, — вспоминает Бирюков. — Своеобразный Робин Гуд был. Правда, он не раздавал награбленное бедным, а забирал себе.

Оперативникам поступила установка от руководства — арестовать Япончика.

— Мне поступила информация, что он ограбил скупщика антиквариата, — рассказывает Иван Петрович. — Приезжаем к потерпевшему, а тот ни в какую не хочет писать заявление — чувствует грешок за собой, знает, что сделки были незаконными. Пришлось ему пообещать, что его пока не тронут — в обмен на заявление на Япончика. Вот так и оказался известный «вор в законе» за решеткой.

Иван Бирюков вспоминает, что с детства сталкивался с преступностью: замечал, как его сверстники что-то крадут у своих же знакомых. И всегда был против этого. Встать на путь правопорядка Ивану во многом помогла и армия.

— Меня призвали служить во внутренние войска, которые тогда подчинялись МВД, — вспоминает Иван Петрович. — Я был кинологом в Чечне, сопровождал местную милицию. А через два года, в 1973 году, мне дали рекомендацию для службы в органах внутренних дел, и я приехал работать в московскую краснознаменную милицию.

Начинал старший сержант в 36-м отделении милиции, в Ждановском, ныне Таганском, районе.

— Помните фильм «Убийство на «Ждановской» о нашумевшем убийстве офицера КГБ в 1980 году? — спрашивает меня Бирюков. — Именно с этого началось противостояние Юрия Андропова и министра Щелокова, в котором он проиграл и лишился всего.

В органах внутренних дел Иван был единственным кинологом в районе.

— Бывало, меня вызывали даже ночью. Так однажды в одной из квартир вор оставил свою куртку, а вскоре оперативники задержали несколько подозреваемых, — вспоминает Бирюков. — Все они отрицали свою причастность. Их выстроили в ряд, я дал псу Мухтару понюхать куртку и отпустил его. Пес присел около одного из задержанных — показал хозяина куртки. Тот сознался в краже.

А через год Иван Бирюков поступил во Всесоюзный юридический институт, и его пригласили работать оперуполномоченным. Для этого требовалась большая смекалка и физическая подготовка.

— В середине 1970-х годов на «птичьем рынке», который был рядом с Калитниковским кладбищем, обычно собирались тысячи человек, а машины бросали где попало, — вспоминает Борисенко.

А этим воспользовались воры: стали залазить в салон и воровать магнитолы. За выходной «уходило» по 3–4 штуки, что было очень много для тех времен. Оперативники придумали схему: сотрудники ГИБДД оборудовали стоянку машин и дежурили там.

— И вот на одном таком дежурстве мы с товарищем увидели преступников, — вспоминает Иван Петрович. — Задержали всех, но одному удалось убежать из кабинета следователя. На уши подняли всю агентурную сеть, и те сообщили, что виновник должен появиться в районе Текстильщики.

Мы прибыли туда. Но преступник, увидев меня, побежал. Я погнался за ним: я вроде бегаю неплохо, а он все не уступал, — вспоминает Иван Петрович. — Поставил ему подножку, он упал, мы начали бороться. Тут подоспели и мои товарищи. Получил тогда этот тип и за кражу, и за побег...

Бирюков рассказывает о своей работе с неподдельным интересом. И любовь к своему делу потребовала от Ивана жертв.

— Я с женой развелся из-за работы: домой не появлялся по 12 с лишним часов в сутки, — делится Бирюков. — Не всем женщинам это по душе. Она даже нашего сына отговорила поступать в Университет МВД, хотя он окончил колледж милиции. Я жену понимаю, ей хотелось, чтобы муж был рядом. Но душа лежала к работе: появлялся азарт, когда ты брал верх над преступником.

Бирюков вышел на пенсию в 1991 году. Теперь он участвует в работе ветеранской организации МУРа.

Громкие дела

  • В 1984 году у обувного магазина убили двух инкассаторов и похитили 250 тысяч рублей. Нашли мужчину, который сообщил, что накануне Нового года он решил продать новые «Жигули». Покупатель отдал деньги, а оформлять сделку решили после праздников. Оказалось, что покупатели без разрешения взяли авто и совершили преступление.
  • В середине 1980-х годов в Грузии усилили борьбу с «ворами в законе», и они подались в Москву. Здесь была дана установка задерживать их за любое правонарушение. Бирюкову поступила информация о том, что в одной из бань «вор в законе» Анатолий Черкасов распространяет кассеты с «клубничкой». Его задержали. Но «вору в законе» было стыдно попадать в тюрьму не за кражи. Он пытался подкупить эксперта, чтобы повернуть дело в свою пользу, но не вышло — дали три года лишения свободы.
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