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Годовой план по вводу жилья в Москве выполнили досрочно

Василиса Чернявская 
Город
Годовой план по вводу жилья в Москве выполнили досрочно
Москвичка Нина Шевякова показывает квартиру в новостройке на улице Академика Комарова. Она ее получила по программе реновации / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

6 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о вводе жилья в столице.

В Москве досрочно выполнили план по строительству. С начала этого года в городе построено и введено в эксплуатацию около пяти миллионов квадратных метров жилья, что составляет почти шесть процентов общероссийского ввода.

— Ситуация в строительной отрасли Москвы остается стабильной, несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности, — отметил Андрей Бочкарев. — Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 миллиона квадратных метров.

Глава Строительного комплекса добавил, что сегодня в Москве активно строится жилье в рамках программы реновации, однако большая часть жилищного ввода — это девелоперские проекты.

— Порядка 88 процентов жилья, введенного с начала года в Москве, построено за счет внебюджетных источников. Это свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в столице и благоприятных условиях ведения строительного бизнеса, — добавил Андрей Бочкарев.

Кроме того, заммэра подчеркнул долгосрочность планирования со стороны как города, так и инвесторов. Стабильности развития строительной отрасли способствует и принятый в городе трехлетний план бюджета.

— Принятый Мосгордумой бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов позволит обеспечить развитие всех отраслей экономики и сфер жизни города, — сказал Андрей Бочкарев. — Важной частью принятого на днях бюджета Москвы стала Адресная инвестиционная программа, исполнение которой позволит сохранить, а по ряду направлений и нарастить темпы развития. Благодаря активному строительству объектов самого разного назначения улучшится качество среды и жизни в городе.

В частности, по словам главы Строительного комплекса, значительная часть средств будет направлена на создание транспортной и социальной инфраструктуры.

— Уже сегодня в Адресную инвестпрограмму столицы заложены проекты сотен детсадов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных и других объектов, влияющих на комфорт и качество жизни. Эти учреждения будут открываться как в уже сложившихся городских районах, так и в новых, формируемых по принципам комплексного развития, — отметил заместитель мэра города.

Он добавил, что комплексное градостроительное развитие будет иметь не только социальный, транспортный, но и большой экономический эффект.

— Так, создание новых транспортных артерий, мест приложения труда и точек притяжения стимулирует бизнес и инвестиционные процессы. Все это в комплексе способствует дальнейшему развитию города, — резюмировал Андрей Бочкарев.

Недвижимость Жилье Москва Андрей Бочкарев Реновация
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