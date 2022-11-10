Традиции кулинаров и ювелиров

Сотрудники ювелирного дома «Эстет» заботятся о сохранении русской школы создания украшений / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Прошлое и настоящее Северо-Восточного округа Москвы неразрывно связаны с промышленностью. На протяжении многих десятилетий здесь располагаются крупнейшие и всем известные заводы города.

Северо-Восточный округ является одним из наиболее крупных в столице — 106,7 квадратного километра, почти десять процентов всей территории Москвы. При этом если на первом месте по занимаемой площади здесь находится жилая застройка (население округа — около 1,25 миллиона человек), то на втором — заводы.

Как шутит москвовед, историк, член Союза писателей Москвы Александр Васькин, северо-восток — «самый вкусный округ столицы».

— В СВАО находился легендарный Останкинский молочный комбинат и продолжает работать Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, — рассказал он.

Первый в стране завод плавленых сыров «КАРАТ» тоже располагается в этом округе. Именно на этом предприятии до сих пор выпускают знаменитый не только на всю Россию, но и на весь мир сыр «Дружба» — любимый вкус детства.

— Была даже байка, что определить за границей советского туриста можно по этому сыру: если в магазине искал его, значит, наш человек, — добавил москвовед.

Находится на северо-востоке и производитель знаменитого мороженого — завод «Баскин Роббинс», а также несколько хлебозаводов.

— Представлены здесь и другие отрасли промышленности, например, в Алтуфьевском районе находится крупный комбинат стройматериалов, в Алексеевском — завод по производству радиоэлектроники, а в Лосиноостровском — электротехнический завод, — добавил историк.

Кроме того, здесь находится крупнейший в округе завод «Аэроэлектромаш», который выпускает комплектующие для авиатехники.

— Промышленность в СВАО богатая, и это замечательно, ведь есть рабочие места для жителей города, — подчеркнул Александр Васькин.

Например, ювелирный дом «Эстет» существует с 1991 года. Тогда все начиналось с небольшой ювелирной мастерской, а сегодня это ведущий отраслевой производитель в Москве.

— Мы изготавливаем разную продукцию: от бюджетной из серебра до премиальных изделий с бриллиантами, — уточняет директор ювелирного завода Лаура Петриченко.

Камни компания закупает уже обработанные, а вот с металлом работает сама. В ассортименте: серебро, золото 750-й и 585-й пробы, желтое и белое, а также комбинированные изделия из нескольких видов сплавов.

— Главная наша задача — сохранить русскую ювелирную школу, которая славится на весь мир своим качеством, — отметила Лаура Петриченко. — Кроме того, мы хотим возродить традицию, когда ювелирные изделия передавали из поколения в поколение на добрую память.

При этом никто не отменял и материальную сторону вопроса.

— Покупка ювелирного изделия — по-прежнему хорошая инвестиция, — считает директор завода «Эстет».

В целом история заводов северо-востока хранит так много интересных страниц о жизни столицы (от первых, дореволюционных косметических мануфактур французских предпринимателей до становления авиакосмической промышленности Советского Союза), что индустриальные легенды округа не меркнут даже в сравнении с такими достопримечательностями, как Останкинская телебашня и ВДНХ.