Домчать без единого светофора. Поездки по магистралям стали еще комфортнее

Южная рокада. Москвич Алексей Незнамов доволен новой развязкой / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Активно растет дорожно-транспортный каркас столицы. О том, какие новые линии метро, мосты, путепроводы, подземные переходы вскоре появятся в городе, рассказывает «Вечерняя Москва».

Ожидаемые результаты строительства и значительные средства, которые вкладывает в него город, определены в новой Адресной инвестиционной программе города Москвы до 2025 года.

— Ввод новых станций и линий метро делает город ближе для его жителей и гостей. У них появляются десятки вариантов для поездок и пересадок, — отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Близок к завершению самый масштабный проект столичного метростроения — Большая кольцевая линия (БКЛ). Линия станет самым протяженным кольцом в мире длиной более 70 км, здесь будет действовать 31 станция, 22 из которых уже открыты. На остальных станциях идут активные строительные работы. Например, на станции «Нагатинский Затон» БКЛ строители завершили монтаж рыб-гигантов. Самым большим из установленных панно стала «Щука» — 14 метров на 3,6 метра. Сейчас на станции завершаются отделочные работы, продолжаются монтаж и пусконаладка инженерных систем.

На станции БКЛ «Печатники» смонтировали 17 эскалаторов. 11 из них расположены в первом вестибюле, еще шесть — во втором. Они уже успешно прошли испытания установленного инженерного оборудования. Эскалаторы в первом вестибюле обеспечат подъем пассажиров с двух уровней станционного комплекса — с двух береговых платформ на мост между ними и далее на этаж вестибюля с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию. На эскалаторах второго вестибюля пассажиры смогут подняться с платформы на уровень кассового зала к выходу на Шоссейную улицу и к пересадке на второй Московский центральный диаметр.

— Запуск БКЛ и последующее развитие прилегающих к ней территорий будет способствовать экономическому росту всего города, позволит создать новые рабочие места, — говорит руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Продолжатся работы по продлению Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково — здесь разместятся станции «Пыхтино» и «Внуково». На карте столичного метро появится Троицкая линия. Кроме того, будут введены в эксплуатацию участок Люблинско-Дмитровской — от «Селигерской» до поселка Северный, отрезок Сокольнической — от «Коммунарки» до «Потапово», станция «Суворовская» Кольцевой линии. Приступили к строительству Рублево-Архангельской линии. Планируется приступить к строительству Бирюлевской линии метро.

В течение трех лет планируют ввести более 150 километров дорог, порядка 60 искусственных сооружений — это новые мосты, эстакады, тоннели и почти полсотни пешеходных переходов (2023–2025 гг). Главный дорожный проект, реализация которого завершится в следующем году, — это строительство Московского скоростного диаметра.

Новую бессветофорную магистраль протяженностью почти 70 километров по масштабам можно сопоставить с ТТК и МКАД. Московский скоростной диаметр свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов и не только пройдет через столицу, но и выйдет за ее пределы. На севере его продолжит федеральная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, на востоке — строящаяся трасса М-12 Москва — Казань, на юге — одна из главных магистралей новых территорий столицы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В районе станций «Новохохловская» МЦД-2 и МЦК Московский скоростной диаметр будет связан с Третьим транспортным кольцом. Диаметр объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды и обеспечит бессветофорное движение через центр столицы от Южного Бутова до дороги на Санкт-Петербург.

Сейчас автомобилистам приходится тратить на этот маршрут около двух часов, а после открытия трассы время в пути составит около 40 минут. В сентябре 2022 года открыт последний участок Северо-Восточной хорды, таким образом Северо-Восточная хорда полностью введена в эксплуатацию. Продолжается строительство 9 участков Юго-Восточной хорды, 1 участок находится в проектировании. После завершения строительства всех развязок 48 районов будут связаны между собой. При этом 90 процентов дороги пройдет по эстакадам и путепроводам.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов (справа) и руководитель проекта Рустам Ахметзянов на строительстве южного участка МСД / Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Строительство двух южных и северного участка Московского скоростного диаметра (МСД) завершат до конца этого года. Как ранее сообщал столичный Департамент строительства, планируется закончить стройку на двух южных участках МСД: от Шоссейной улицы до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара — и на северном: от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

— Формирование системы хордовых магистралей остается главным дорожным проектом последних лет. В первую очередь потому, что запуск системы скоростных магистралей даст огромный эффект — изменит модель транспортного поведения миллионов москвичей и людей, проезжающих транзитом через столичный транспортный узел, — поясняет глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Еще одно важное направление для улучшения транспортной ситуации в столице — это реконструкция развязок на МКАД.

— За последние 10 лет в Москве были реконструированы 19 развязок, сейчас ведутся работы еще на трех: на пересечении с Алтуфьевским шоссе, с Липецкой улицей и улицами Верхние Поля и Капотня. Завершить работы по развязкам планируется к 2024 году. Реконструкция развязок на МКАД позволит заменить старые «клеверные» развязки на транспортные сооружения нового типа с направленными съездами, — ранее отмечал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2023–2025 годах планируется ввести в эксплуатацию 38,9 км линий, 18 станций и 2 электродепо метро. Большая кольцевая линия столичного метро станет самым протяженным кольцом в мире. Ее длина — более 70 км. Из 31 строящейся станции 22 уже открыты для пассажиров. Размер самого большого декоративного панно «Щука», установленного на станции «Нагатинский Затон», — 14 метров на 3,6 метра.

В течение трех лет планируют ввести более 150 километров дорог, порядка 60 искусственных сооружений — это новые мосты, эстакады, тоннели и пешеходные переходы.

КСТАТИ

На стене платформенного участка станции «Нагатинский Затон» БКЛ полностью смонтирована композиция «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра. Таким образом, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, свои места заняли все 12 главных элементов дизайна новой станции метро — панно в виде гигантских изображений рыб водоемов столичного региона. Ранее уже были установлены панно «Карась», «Бычок», «Ротан», «Голавль», «Щука», «Уклейка», «Налим», «Окунь», «Судак», «Плотва» и «Головастик». Изображения создавали в технике мозаичного панно из натурального камня и декоративной смальты.