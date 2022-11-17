Арбат был улицей арабской: какие народы оставили привычные теперь названия на карте города

Москвичка Мария Бойко на улице Арбат / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

По названиям московских улиц можно изучать историю жизни и деятельности представителей разных народов на территории города. Один из наиболее ярких примеров — Арбат.

О происхождении этого слова до сих пор спорят.

— По мнению историка Владимира Трутовского, слово «Арбат» произошло от арабского слова «арбад», что значит «пригород», «предместье», — рассказывает москвовед Сергей Звенигородцев. — По его гипотезе, это слово было привезено в Москву арабскими купцами. Они приезжали сбывать ткани, фарфор, пряности и селились на тогдашней окраине. Постепенно она стала называться Арбатом.

Еще один вариант происхождения топонима высказал русский историк ХIХ века Павел Строев. Согласно этой версии, слово «Арбат» происходит от тюркского «арба».

— Дело в том, что на территории Волхонки находилась Колымажная слобода, в которой изготавливали разные виды повозок. Среди прочего и телеги-арбы, — рассказывает Сергей Звенигородцев. — Но русские телегу арбой не называли.

Значит, в Колымажной слободе жили в том числе и тюркоязычные горожане. Вероятнее всего, татары, которые называли производимые ими изделия арбами. Еще один топоним центральной части Москвы — Фуркасовский переулок.

Вид на Фуркасовский переулок / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Своим названием он обязан портному мастеру Пьеру Фуркасе, имевшему двор рядом с церковью, в районе проживания французов, — рассказывает главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов.

И это не единственное «французское» место в городе. По адресу: улица Малая Лубянка, дом 12/7, стр. 8, расположен католический храм Святого Людовика Французского.

— Он есть во многих путеводителях по Москве, — рассказывает Сергей Звенигородцев. — Дело в том, что в ХVIII–ХIХ веках в двух районах города — на Лубянке и в Немецкой слободе — возникла большая концентрация французов. Если французская аристократия, эмигрировавшая в Россию годы Французской революции, осела в Петербурге, то в Москве селились их менее знатные и менее состоятельные соотечественники, которые были домашними наставниками, гувернерами, библиотекарями, преподавателями и секретарями. Храм Святого Людовика — покровителя короля Франции — стал эпицентром жизни французской колонии. Причем губернатор Москвы уподоблял ее французскому клубу.

Довольно интересна и история улицы Крымский Вал.

— Вплоть до сооружения земляного вала именно через эту местность в Москву попадали войска Крымского ханства. Они постоянно совершали набеги на город, — рассказывает Сергей Звенигородцев. — После сооружения оборонительных укреплений неприятель уже не мог так легко попасть в Москву. Но Российское государство должно было продолжать дипломатические отношения с представителями Крымского ханства. Поэтому в ХVII–ХVIII веках здесь располагался Крымский двор — как раз там, где сегодня разбит парк «Музеон». Здесь жили послы, а также другие официальные представители Крымского ханства, которые посещали с визитами Москву. Позднее многие из них тут и остались.

Кстати, о татарах. Именно они дали столице топоним «Балчуг». Сейчас это и улица, и местность в центре города.

— А когда-то Москва-река в этих местах была мелководной, заросшей по берегам, и татары называли эту местность «балчех» — то есть грязь, топкое место, — рассказывает Сергей Звенигородцев. — Позднее «балчех» стал Балчугом. А вообще благодаря многим народам, жившим в Москве, на ее карте остались названия, по которым можно изучать историю города.