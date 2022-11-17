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В рамках Международной программы «Терроризм — угроза цивилизации» в столице прошла конференция, на которой эксперты и молодые активисты обсудили роль общественных организаций и молодежи в противодействии экстремизму.

Встреча объединила представителей экспертного сообщества, молодежных организаций, студентов, сотрудников силовых структур.

— Когда несколько лет тому назад Александр Бердников (председатель комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы. — «ВМ») начинал эту работу, все это напоминало кружок по интересам, — сказал заместитель председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Игорь Круговых. — Но со временем все изменилось, увеличилось количество участников, все больше учебных учреждений подключаются к проведению тематических мероприятий.

По его словам, сейчас работу с молодым поколением успешно ведут в вузах, например, в Московском педагогическом университете, и молодежных отделениях региональных землячеств. При этом без помощи самих студентов в этой работе опытным экспертам не обойтись.

— Старшее поколение проигрывает молодым в вопросах, затрагивающих цифровые технологии, — пояснил Круговых. — Молодежь показывает, как можно представить привычные темы новом ракурсе, цифровом виде. Нам есть чему поучиться друг у друга. И сегодня важно переходить от диалогов к взаимодействию.

Студентка исторического факультета МГУ Ксения Шестова с этим согласна.

— В России проживают люди 193 национальностей, — напомнила Ксения. — Мне хочется узнать историю каждой. Сейчас изучаю историю и культуру армян, их язык. Если люди разных народов научатся понимать друг друга, то и межэтнических конфликтов не будет.

Не сомневаются в этом и другие участники встречи.

— Поступив в академию, я стала участвовать в проекте «Калейдоскоп культур», — рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» студентка РАНХиГС Людмила Чокандарян. — Тогда я поняла, как важно взаимодействовать с ребятами разных национальностей, узнавать историю их народа, традиции. Уверена: именно взаимопонимание, принятие и дружба народов спасут современное общество от экстремистских угроз.

ФАКТ

Комиссия по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы ведет работу по реализации Международного проекта «Терроризм — угроза цивилизации» с 2016 года. В этой работе эксперты опираются на положения «Стратегии национальной политики Москвы на период до 2025 года».