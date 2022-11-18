Пересадка с комфортом. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Две линии метро получат связку

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на фоне здания Центрального дома художника / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Сейчас в городе реализуются проекты, за которые еще несколько лет назад не решались взяться. Но сегодня любые технические сложности, возникающие при строительстве станций Московского метрополитена, под силу решить нашим специалистам. Столичные власти озвучили планы по сооружению «Суворовской» — еще одной станции на действующей Кольцевой линии метро. Подробности рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Утвержден проект планировки станции метро «Суворовская» Кольцевой линии метрополитена. Подробности этого глобального проекта рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Возродили проект

Задел для строительства «Суворовской» был предусмотрен еще 70 лет назад. Создавая подземный круг, строители оставили для нее перспективный задел. Именно в этом месте пути расположены на ровной площадке и не имеют уклона, а между ними есть достаточно места, чтобы сделать там станционный зал и платформы. Как планировали метростроители, позднее они вернутся к строительству этой пилонной станции глубокого заложения и возведут ее на действующем перегоне, как, например, станцию «Горьковская» (ныне «Тверская»), открытую в 1979 году. Но дело застопорилось.

В разные годы к созданию станции возвращались, планировали назвать ее и «Площадь Коммуны», и «Площадь Суворова». В наше время принято решение дать ей имя «Суворовская».

— Под названием «Площадь Коммуны» станция была запроектирована еще в 1950-х. Но строить ее тогда не решились, — напомнили историю станции на Кольцевой линии в Москомархитектуре. — В Генеральном плане начала 1970-х эта станция также фигурировала. Но проект вновь не был воплощен в жизнь.

Позже, в 1990-е, была попытка реанимировать идею, но задумка так и не увенчалась успехом. К ней возвращались и при сооружении станций Люблинско-Дмитровской линии метро, в том числе «Достоевской». Именно с ней «Суворовскую» хотели связать пересадкой.

Пересмотрели подходы

К идее создания новой станции на давно действующей Кольцевой вернулись в наше время. Специалисты пересмотрели свои подходы к градостроительной документации. Также им предстояло пересчитать стоимость работ по сооружению «Суворовской».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по строительству «Суворовской» должны стартовать в нынешнем году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект — все-таки действующая линия метро в центре города.

— «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». С нее будет пересадка на станцию «Достоевская», — уточнила Юлиана Княжевская.

Согласно проекту, станция «Суворовская» будет размещена под Суворовской площадью на перегоне между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» и станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.

По быстрым ступенькам

«Суворовская» — станция глубокого заложения. Даже сегодня, при наличии огромного опыта подземных работ, с возобновлением сооружения станции связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера. Пока специалисты решают, как приступить к работам без остановки движения поездов на соседней Люблинско-Дмитровской линии. Данная ветка, кстати, остается единственной, не имеющей пересадки на кольцо на севере. Это создает неудобства для пассажиров, которым приходится делать большой крюк, пересаживаясь через соседнюю Серпуховско-Тимирязевскую ветку в районе «Цветного бульвара». Либо выбирая более долгий, обходной маршрут.

Для того чтобы приступить к строительству, специалисты сегодня пересматривают проект. Его решили усовершенствовать, добавив «Суворовской» еще один вестибюль и траволаторы. Впервые в истории столичной подземки решено применить бесступенчатые движущиеся дорожки, которые ускоряют и упрощают передвижение пассажиров. Траволаторы можно увидеть, к примеру, в аэропортах или крупных торговых центрах.

— В проекте подземного перехода предусмотрена установка горизонтальных траволаторов, которые существенно сократят для пассажиров время передвижения и выхода в город, а также позволят им с легкостью перевозить багаж, — сообщили в Москомархитектуре. Всего проектом планируется к установке три блока по четыре траволатора. Благодаря их использованию пассажиры смогут максимально комфортно преодолевать весь переход всего за шесть минут.

Закладывают проектировщики и возможность возведения второго вестибюля «Суворовской». Его строительство рассматривается на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова.

Необычный щит

Есть и еще одно ноу-хау, которое, возможно, применят на «Суворовской». Речь идет об использовании при строительстве подземных пешеходных переходов прямоугольного щита. Машину еще предстоит создать.

Несмотря на то что «Суворовская» станет 13-й по счету на Кольцевой линии, у специалистов суеверий по этому поводу нет. Главной сложностью они называют создание проекта, а после — перенос коммуникаций, которыми обросла площадка за время своего существования.

«Суворовская» пройдет глубже «Достоевской» на 7,5 метра. Для ее создания задействуют имеющиеся два ствола шахт, один из которых остался на Олимпийском проспекте. Через эту площадку могут сделать вентиляционные выработки. Еще один ствол предстоит соорудить на улице Дурова. Вероятнее всего, «Суворовскую» построят горным способом.

— Работа проектировщиков осложняется плотной городской застройкой, насыщенностью подземного пространства, большим количеством инженерных коммуникаций, необходимостью интеграции систем новой станции в действующий участок Кольцевой линии — эти задачи будут решены с использованием технологий информационного моделирования, — отметила Юлиана Княжевская.

Если станцию все же введут в действие, у пассажиров появится больше дополнительных маршрутов для передвижения. Вместе с этим произойдет сокращение времени, необходимого на дорогу. Да и в целом снизится загруженность подземки в районе.

Уменьшить нагрузку

На сегодня Люблинско-Дмитровская линия — единственное направление Московского метрополитена, имеющее только одну пересадку на Кольцевую. «Суворовская» свяжет северный участок салатовой ветки с Кольцевой линией метро.

— К примеру, загруженность станции «Проспект Мира» уменьшится на 30 процентов, — приводит расчеты Юлиана Княжевская.

Сегодня пересадочный узел «Проспект Мира», рядом с которым находятся такие знаковые для столицы объекты, как спорткомплекс «Олимпийский», театры «Уголок дедушки Дурова» и «Русская песня», работает с большими перегрузками, особенно в часы пик.

— Создание нового пересадочного узла позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской, в которых проживают свыше 200 тысяч москвичей, — подчеркивает необходимость создания «Суворовской» председатель Москомархитектуры.

Согласно проекту, новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту планируется разместить вдоль Суворовской площади.

— Создание пересадочного узла «Суворовская» — «Достоевская» частично разгрузит перегоны и пересадочные узлы внутри Кольцевой линии и предоставит пассажирам множество новых вариантов маршрутов, — говорит Юлиана Княжевская.

В рамках реализации проекта прилегающая к станции метрополитена территория будет благоустроена, там появятся широкие пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для велошеринга и велопарковки.

— Также запланирован ремонт дорог, включая Олимпийский проспект, Суворовскую площадь, улицы Достоевского, Самотечную, Советской Армии, Селезневскую, Самарскую, Щепкина, — уточняет председатель Москомархитектуры.

По ее словам, в ходе работ будут обустроены парковки для автомобилей и современные остановочные павильоны для пассажиров наземного транспорта.

— Рядом со станцией метро построят жилой дом по программе реновации, общественно-деловой и торгово-развлекательный центры, — рассказывает о планах Юлиана Княжевская.

Таким образом, с приходом городской подземки эта часть столичного центра получит новый импульс для своего развития. А горожане — еще один повод оценить красоту и удобство Московского метрополитена и создаваемых вокруг него грандиозных объектов.

ДОСЬЕ

Юлиана Владимировна Княжевская родилась в Москве. В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. Работает в градостроительной отрасли с 2003 года. С 30 апреля 2014 года стала председателем Москомархитектуры. Принимала непосредственное участие в актуализации Генерального плана развития города Москвы. Ею проведена огромная работа по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ). Организована работа по подготовке проектов планировок территорий, транспортной инфраструктуры, реконструкции и строительству крупных объектов городского значения. Под общим руководством председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской ведется реформирование законодательства в области градостроительства. Была усовершенствована система предоставления комитетом госуслуг

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