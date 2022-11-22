Некоторые участки уличной сети требуют корректировки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Выползов переулок Карта всех событий

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 22 ноября депутаты Мосгордумы рассмотрели тему корректировки улично-дорожной сети города.

Несколько земельных участков в Москве могут исключить из перечня объектов улично-дорожной сети.

По предложению мэра Москвы депутаты Мосгордумы рассмотрели тему корректировки улично-дорожной сети. В 2007 году столичный парламент утвердил перечень из более чем 9300 участков. Этот перечень надежно защищен законом, однако город развивается, и сейчас необходимо пересмотреть статус некоторых участков. В частности, мэром предложено исключить из перечня четыре участка: Выползов переулок, улица Маршала Мерецкова, Глинистый переулок и Левый тупик.

Основная причина для исключения объектов из перечня, как отметила председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева, соблюдение интересов жителей столицы.

— Основными причинами для исключения из перечня участков становится позиция жителей города, их интересы в использовании таких участков, как придомовая территория и внутриквартальные проезды. Также на ранее намечавшееся развитие участков улично-дорожной сети, несомненно, влияет и наш мегапроект — программа реновации, — отметила Елена Николаева.

Так, Выползов переулок не имеет сквозного проезда. По нему жители просто подъезжают к своему дому. Глинистый переулок фактически является придомовой территорией и точно так же служит для прохода и проезда жителей к своим домам.

Участок, на котором расположен Левый тупик, предлагается включить в адресный перечень «стартовых площадок» — территорий, где будет проходить строительство квартала в рамках программы реновации.

Улица Маршала Мерецкова находится в глубине жилой застройки и фактически уже давно используется в качестве внутриквартального проезда. К улице примыкают жилые дома, административные и социальные постройки, люди ходят по ней пешком, в частности, к метро «Октябрьское Поле».

Депутаты рекомендовали принять изменения перечня на ближайшем заседании Мосгордумы.

Отметим, что перечень актуализируется уже не в первый раз. Так, к примеру, в прошлом году из него исключили земельный участок с адресным ориентиром Казанский переулок, поскольку значительная его часть находилась в границах другого земельного участка, находящегося в федеральной собственности.

Также ранее в органы исполнительной власти Москвы обращались жители Тверского района с просьбой исключить из перечня земельный участок с адресным ориентиром Новолесной переулок, потому что этот переулок фактически является частью придомовой территории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анджела Гдлян, заместитель руководителя Департамента городского имущества Москвы, статс-секретарь:

— Необходимо отметить, что исключаемые из законопроекта участки не ограничены красными линиями градостроительного регулирования, что является обязательным требованием для включения участка в территорию общего пользования. Исключение указанных участков из категории объектов улично-дорожной сети согласовано с органами исполнительной власти.