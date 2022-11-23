Любитель архитектуры собрал фотоальбом старинных зданий

Житель района Проспект Вернадского Виталий Задворный фотографирует старинные православные храмы и здания в центре столицы. В его коллекции тысячи любопытных фотографий, отражающих удивительное преображение города на протяжении последних десятилетий / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Житель района Проспект Вернадского Виталий Задворный увлечен фотографией и архитектурой. 23 ноября он рассказал «Вечерней Москве» о том, как фиксирует на фото меняющуюся столицу.

Виталий Задворный — москвич в третьем поколении. Он родился в 1954 году в самом сердце столицы. Его детство прошло в Варфосоньевском, 8, — в коммунальной квартире, которую делили пять семей.

— Мои папа и мама были молодыми, когда я родился, и первое время, пока не было возможности купить кроватку, я спал в ящике от старинного письменного стола, — рассказывает Виталий.

На свою первую елку он попал в Усадьбу Орлова-Денисова на Большой Лубянке, 14. В советское время здесь был клуб Комитета государственной безопасности.

— В этом красивом здании была моя первая елка, приглашение на нее мне дала моя бабушка, Анна Яковлевна Тамм. Она работала с 1918 года в отделе культуры и массовой агитации, была хорошо знакома с Дзержинским, — поделился москвич.

В 1962 году семья переехала из коммуналки в район проспекта Вернадского, на улицу Удальцова, где только построили новенькие и модные пятиэтажные дома, получившие в народе название хрущевки. Маленький Виталик с пятого класса стал мечтать о том, чтобы приобрести фотоаппарат.

— Я копил на него два года, откладывая каждый день 20 копеек из своих карманных денег. И в 1968 году я приобрел самый лучший зеркальный фотоаппарат «Зенит В», — подчеркнул Виталий.

Первая съемка была в московском Дворце пионеров на Ленинских горах, это было новое здание в районе, и мальчик именно его решил снять на новенький фотоаппарат.

— Я снимал на черно-белую пленку «Свема», она стоила всего 35 копеек, в то время как цветная стоила один рубль и была доступна только профессионалам, — вспоминает он.

Родители купили Виталию фотоувеличитель, ванночку для проявления фотографий и красный фонарь, который стоял в ванной. Ребенок сам проявлял пленку, делал растворитель для снимков и потом приклеивал свои работы в фотоальбом.

— Потом я увлекся историей архитектуры и начал снимать старейшие храмы Москвы, ХIV и XVI века. У меня сохранились уникальные фотографии неотреставрированных храмов того времени, — поделился Задворный.

Он открывает альбом черно-белых фотографий и показывает Спасский собор Андроникова монастыря и церковь Трифона в Напрудном, церкви Кремля, вестибюли советского метро, в стиле сталинского ампира, в котором выполнено большинство станций Кольцевой линии.

— Сейчас я фотографирую на свой смартфон новые станции подземки. Особенно мне нравятся станции «Тропарево», «Саларьево», «Румянцево» — они выполнены в стиле 1960-х годов. Мне кажется, их лозунг — это оптимизм. Интерьер радостный, светлый, — рассказал москвич.

Виталий продолжает жить в районе Проспект Вернадского и очень любит свою малую родину.

— Привели в порядок парк «50 лет Октября». Появилась станция Большого кольца — это великое дело. Раньше, чтобы доехать до остановки «Профсоюзная», нужно было ехать через центр, а теперь две остановки на БКЛ — и ты на месте.

А еще дали названия улицам, которые больше 30 лет были безымянными. Теперь это улица Михаила Певцова и Семенова-Тян-Шанского, — отметил москвич.

КСТАТИ

Проспект Вернадского — район в Москве, расположенный в Западном административном округе, а также соответствующее ему одноименное внутригородское муниципальное образование. Район образован в 1995 году. Получил свое название благодаря проспекту Вернадского, проходящего через муниципалитет. Население района составляет 64,5 тысячи человек.