Молодые хранители истории: в Москве завершился форум «Zа Победу!»

Участники форума «Zа Победу» Мирослава Майстренко из ДНР (слева), генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов городского округа Истра Владимир Чиковани и Анастасия Литвинова из ЛНР на награждении призеров акции «Диктант Победы» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

27 ноября в Москве завершился Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу!». Волонтеры из России и зарубежных стран обсудили значение патриотизма в наше время.

В Зале Славы Музея Победы звучит торжественная музыка. Гости форума, центральным событием которого стало награждение победителей международной акции «Диктант Победы», встречают аплодисментами генерал-лейтенанта, председателя Совета ветеранов городского округа Истра Владимира Чиковани. Он выходит на импровизированную сцену в парадном пиджаке, который украшают заслуженные медали.

— Когда я узнал о проведении «Диктанта Победы», то без раздумий надел парадную форму, пришел в место проведения акции и за 11 минут все написал, — рассказывает Чиковани. — Мне помогло то, что в юности я попал в Нахимовское военно-морское училище. Там мы изучали героев Великой Отечественной войны, их подвиги и углублялись в историю нашей страны.

Полученные еще в юности знания помогли генерал-лейтенанту написать диктант на высшую оценку. Без ошибок справились с заданиями и участницы из Донбасса — Мирослава Майстренко и Анастасия Литвинова.

— На мой взгляд, подобные мероприятия объединяют людей и мотивируют на помощь ближнему, — отмечает жительница Алчевска ЛНР Анастасия Литвинова. — Сейчас особенно важно, чтобы молодежь помнила свою историю и знала наших героев.

Перед гостями выступила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

— Каждый из участников форума уже несколько месяцев «кует победу» в тылу. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то бесплатно ремонтирует инвалидные коляски на территории Донбасса, кто-то помогает ветеранам, а кто-то с 2014 года борется за право говорить на русском языке, — говорит Ольга Занко. — Все мы своими личными поступками приближаем победу.

Председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» добавила, что одна из задач проведенного форума — поддержка полезных инициатив искренней и любящей всем сердцем Россию молодежи.

В рамках форума для добровольцев прошли лекции на темы «Роль молодежи в развитии современного российского общества», «Лучшие инициативы развития новых территорий», «Помощь военнослужащим, вернувшимся со спецоперации» и многие другие. Помимо этого, для гостей также провели полезные тематические тренинги, например «Личностное развитие патриота». На образовательных площадках выступили не только эксперты, но и ветераны Великой Отечественной войны и герои Советского Союза и России.

Это крупное мероприятие объединило молодежь, которая занимается патриотическим воспитанием у себя в регионах. А столичные добровольцы поделились с коллегами своим опытом и знаниями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Заляева, руководитель Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы»:

— Проведение форума «Za Победу!» объединило неравнодушных к судьбе Отечества людей со всей страны и служит отличной возможностью найти единомышленников по духу. Помимо этого, почетными гостями мероприятия стали и ветераны. В общении с ними наша молодежь может зарядиться их энергетикой и получить бесценный опыт.

При этом мне приятно осознавать, что с каждым годом участников акции становится все больше, а это говорит о заинтересованности людей в изучении истории своей страны.

КСТАТИ

В рамках форума «Za Победу!» для участников были организованы просмотр цикла фильмов проекта «Лики Донбасса» и встреча с режиссером картины Александрой Франк и продюсером Анной Ревякиной. Помимо этого, среди гостей мероприятия были также и представители других государств, например, из Узбекистана, Египта, Иордании. А в первый день яркие эмоции всем участникам форума подарила и ночная экскурсия по достопримечательностям столицы.