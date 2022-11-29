Центры московского долголетия и «Одноклассники» расскажут о полезных активностях в формате видеоуроков

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В декабре стартует «Курс на ЗОЖ» — совместный проект центров московского долголетия и социальной сети «Одноклассники». Это серия видеоуроков на тему здорового образа жизни для людей старшего возраста. Активисты клубов долголетия расскажут, как и чем можно укрепить свое здоровье: от необычной дыхательной гимнастики — смехойоги — до приготовления полезных и вкусных блюд, от нейрографики — до мастер-класса по танцам. Об этом рассказала руководитель центров московского долголетия Елена Громова.

— Эту зиму мы планируем провести чудесно, красиво и полезно. И начнем с проекта «Курс на ЗОЖ». В центрах московского долголетия ЗОЖ не ограничивается занятиями физкультурой. Это нечто гораздо большее — важная система ценностей, активный образ жизни. Поэтому лидеры и активисты клубов долголетия выступили с инициативой поделиться своими полезными советами. Их идею поддержали и помогли реализовать «Одноклассники». Уверена, что видеоуроки будут пользоваться большой популярностью, ведь сегодня здоровый образ жизни для многих в приоритете, — отметила Елена Громова.

Видеоуроки «Курс на ЗОЖ» будут выходить весь декабрь в социальной сети «Одноклассники». На месяц запланировано девять тем.

Лидер клуба «Исторические танцы» Валерий Ежов в ЦМД «Тушино» проведет мастер-класс по бальным танцам. Как говорят сами активисты, танцы — это тоже ЗОЖ, ведь позитивные эмоции улучшают не только настроение, но и самочувствие.

Также зрители смогут посмотреть комплекс упражнений боди-балета для новичков. Это относительно новое направление в гимнастике, которое основано на тренировках балерин и танцоров с упором на развитие пластики и гибкости.

Вместе с активисткой клубного центра «Таганский» Верой Титовой можно будет выучить несколько основных фитнес-упражнений для поддержания здоровья и отличного самочувствия.

Ирина Баранова, лидер клуба «Нейрографика» в центре «Жулебино» расскажет с чего начать рисунок, как на бумаге выражать свои мысли и переживания, и какой терапевтический эффект можно получить от занятий по такой методике.

Активисты клубов долголетия также познакомят зрителей с практикой цигун и творческими направлениями самоорганизованных клубов: каллиграфией, художественно-прикладным искусством и вокалом.

Видеоуроки будут размещены в открытом доступе на официальной странице центров московского долголетия в «Одноклассниках».Приглашаем всех желающих присоединиться к просмотру!

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, еженедельный календарь активностей размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения.