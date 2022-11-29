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Медиафорум стал площадкой для обмена ценным опытом

Альфия Камилова
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Медиафорум стал площадкой для обмена ценным опытом
Мордовский журналист Татьяна Маторкина приехала на медиафорум в эрзянском национальном костюме / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

29 ноября в Доме правительства Москвы завершился VI Медиафорум этнических и региональных средств массовой информации (СМИ), в котором приняли участие свыше 400 профессионалов почти из 60 регионов России.

Пленарное заседание «Новая реальность медиапространства», работа секций «Медиакоммуникации в молодежной среде: приоритеты и вызовы», «Освещение темы мигрантов и беженцев в СМИ», «Отражение в медиапространстве культурного кода страны». Обширная программа нашла отклик в сердце каждого участника форума.

— Ритм взят для меня непривычно реактивный, — рассказывает журналист из Мордовии Татьяна Маторкина. — Но это очень захватывает и мотивирует. Наша редакция принимает участие в форуме не первый год, мы подавали заявки на конкурс много раз, входили в шорт-лист, но удача не улыбалась. И вот наконецто мы стали победителями в номинации «Печать».

Победу неожиданно для себя одержал и журналист Дагестанского телеканала Карим Даниев. На форум он приехал с женой Марьям — оператором программы-победителя.

— Я до сих пор не знаю, кто направил нашу работу на конкурс, — признается Карим. — Когда организаторы позвонили и сообщили приятную новость, я не поверил. Не думал, что мои интервью с жителями Махачкалы о межнациональных браках, народных свадебных традициях и многоженстве будут интересны людям других национальностей. Приятно, что представители разных народов хотят больше узнавать о культуре и обычаях друг друга, дружить и вместе решать вопросы будущего страны.

Узбеки и мордва, чуваши и кабардинцы, казахи и таджики обмениваются контактами, чтобы взаимодействовать и после медиафорума.

— Форум — уникальная площадка для обмена ценным опытом. В мероприятии принимают участие практики с многолетним опытом, эксперты и начинающие журналисты, которым предстоит в будущем поддерживать высокий уровень профессионализма и качества информации, передаваемой в СМИ, — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. — А крепкую дружбу между народами переоценить нельзя, она залог светлого будущего.

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