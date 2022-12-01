Праздник хоккея: мастер-классы, выступления, соревнования

Ольга и Андрей Волынские расписали клюшку на Дне хоккея на ВДНХ / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В четверг, 1 декабря, на катке на Выставке достижений народного хозяйства отметили Всероссийский день хоккея. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила праздник.

Впервые Всероссийский день хоккея на самом большом катке Москвы отметили в 2019 году. С тех пор праздник стал ежегодной традицией ВДНХ. Только в прошлом году программу посетили около трех тысяч человек.

Вот и в этом году с самого утра на площадки начали постепенно стягиваться любители хоккея. Но не обязательно заниматься этим видом спорта, чтобы присоединиться к подготовленным активностям. Организаторы подумали и о тех, кто больше любит созидание.

Под кистью мастеров по росписи обычные и ничем не примечательные хоккейные клюшки приобретают новый образ, становясь настоящим произведением искусства. Одна из них выполнена в стиле зимнего инея, на ней много синего и белого цвета, а другая — в виде нашего триколора с надписью: «От того, как мы воспитываем молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя». Стол переливается всевозможными цветами: палитра очень разнообразная. Каждый может разукрасить хоккейный атрибут так, как он хочет.

— Мы расписываем специальными акриловыми красками, они легко ложатся на поверхность дерева, — говорит мастер по росписи Мария Кожевникова. — Из-за того, что краска синтетическая, она имеет большую палитру цветов.

Да и покрывать лаком поверхность необязательно: сам пигмент образует водонепроницаемую пленку, из-за чего рисунок будет долговечен. Но, конечно, клюшку лучше поставить на видное место в доме или повесить на стену, а не играть с ней. Все же хоккей — достаточно жесткий вид спорта, и будет жалко сломать свое произведение искусства.

Посмотреть, что такого интересного происходит на катке, решил москвич Андрей Волынский.

— Я вообще занимаюсь футболом, но зимой всегда люблю играть в хоккей с друзьями во дворе, — рассказывает Андрей Волынский. — Мне понравилось, что в один день решили организовать столько активностей для любителей этого зимнего вида спорта. И не где-то, а на самом большом катке.

Для тех ребят, кто хочет вывести дворовые соревнования на новый уровень, организаторы подготовили мастеркласс «Молодой арбитр». Ведущие российские судьи Евгений Самарин и Илья Оленькин научили молодежь правильному судейству хоккейных игр, знакам и жестам. Но самые «ожесточенные» баталии прошли даже не на мастер-классе по судейству, а во время конкурса, где на скорость надо было надеть спортивную хоккейную экипировку. Это только на первый взгляд кажется, что в этом нет ничего сложного. А вы попробуйте сами на морозе застегнуть щитки на ноги или налокотники! А застегнуть шлем в перчатках? Поэтому тех, кто все же рискнул попробовать себя в этом непростом деле, поддерживали не только близкие, но и прохожие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Горбунов, Заместитель генерального директора Выставки Достижений Народного Хозяйства:

— В этом году на «Том самом катке» на ВДНХ в рамках нашего праздника в честь Дня хоккея для гостей прошли самые разные развлечения. Это и тренировки, и выступления команды поддержки, и даже веселое соревнование «Надень экипировку на время». А неподалеку от катка, в Шахматном клубе, для всех желающих провели творческие мастерклассы по росписи клюшек. Отмечу, что морозная погода не стала помехой для любителей хоккея — всего участниками программы стали свыше 1500 человек.