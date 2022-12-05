Берега прудов благоустроят по просьбе жителей

Житель района Чертаново Южное Филипп Кравченко во время прогулки вдоль Дорожного пруда. Москвич рад, что в скором времени берег пруда благоустроят. Летом он проводил здесь много времени за чтением книг, теперь приходит сюда гулять и зимой / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Чертанове Южном началась реконструкция прудов в Покровском парке. 4 декабря «Вечерняя Москва» отправилась туда и узнала, как местные жители оценивают будущие изменения.

Глава муниципального округа Чертаново Южное Александр Новиков убежден: Покровский парк — настоящая жемчужина района. Это обусловлено и его местоположением — неподалеку от жилых кварталов и, конечно же, проведенным недавно благоустройством.

Здесь есть детские площадки, адаптированные для детей разных возрастов, уличные тренажеры для занятий спортом. В летнее время особой популярностью в Покровском парке пользуются беседки и скамейки — здесь устраивают турниры по шахматам, играют в настольные игры.

— Покровский парк давно стал излюбленным местом отдыха жителей. В рамках благоустройства по всему парку специалисты проложили дорожно-тропиночную сеть с твердым покрытием из бетонной плитки, оборудовали спортивную площадку и велодорожку для безопасности и комфорта отдыхающих, — рассказал Александр Новиков.

Большую часть Покровского парка занимают четыре пруда — Малый, Верхний, Средний и Нижний. Они объединены под общим Дорожным прудом. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к их полномасштабной реконструкции, которая позволит очистить воду и благоустроить берега.

— Дорожный пруд общей площадью 1,9 гектара объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему Тепляковского ручья.

Со времени последней реконструкции пруда в 2008– 2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период. Береговая полоса протяженностью 731 метр не укреплена, из-за этого прибрежные грунты сползают в акваторию, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Коммунальщики проведут комплексные работы. Береговая зона превратится в современное общественное пространство, где жителям будет приятно проводить свободное время. Здесь можно будет поиграть в волейбол, а также посидеть на скамеечках и полюбоваться водной гладью.

Не забыли рабочие и про братьев наших меньших: благоустроенные водоемы будут куда более комфортным местом для обитания птиц и рыб. По словам местного жителя Филиппа Кравченко, в зимнее время года он часто устраивает пробежку вдоль пруда. Ему очень нравится это место.

— Необязательно отправляться в леса куда-нибудь в Подмосковье, чтобы увидеть такую красоту! Летом здесь, конечно, особенно прекрасно — можно часами сидеть у воды и читать книгу. Этим летом я так и делал, а иногда вставал пораньше и тренировался, пока народу мало. Рад, что этому месту придадут новый вид и сделают его ухоженным. Тем более что многие наши жители просили об этом управу и нас услышали, — рассказал Филипп Кравченко.

Местная жительница Олеся Николаева очень ждет завершения работ по благоустройству. Она занимается спортом и вообще предпочитает здоровый образ жизни. После реконструкции на берегу прудов появится удобная спортивная зона — чем не повод для радости?

— Мы сами всегда стремились заботиться о водоемах — убирали мусор, дежурили небольшими группами. Но здесь уже не обойтись без помощи специалистов. С нетерпением ждем результата их работы, — отметила Олеся Николаева.

ИСТОРИЯ

Покровский парк — это народный парк, расположенный на юге города и появившийся в районе Чертаново Южное в 2013 году. Раньше на его месте располагалось небольшое село Покровское, поэтому свое название парк получил в честь него. Рядом с ним находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, который считается архитектурным памятником района.