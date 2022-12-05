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Приметы и советы

Берега прудов благоустроят по просьбе жителей

Рената Лебедева
Город
Берега прудов благоустроят по просьбе жителей
Житель района Чертаново Южное Филипп Кравченко во время прогулки вдоль Дорожного пруда. Москвич рад, что в скором времени берег пруда благоустроят. Летом он проводил здесь много времени за чтением книг, теперь приходит сюда гулять и зимой / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Чертанове Южном началась реконструкция прудов в Покровском парке. 4 декабря «Вечерняя Москва» отправилась туда и узнала, как местные жители оценивают будущие изменения.

Глава муниципального округа Чертаново Южное Александр Новиков убежден: Покровский парк — настоящая жемчужина района. Это обусловлено и его местоположением — неподалеку от жилых кварталов и, конечно же, проведенным недавно благоустройством.

Здесь есть детские площадки, адаптированные для детей разных возрастов, уличные тренажеры для занятий спортом. В летнее время особой популярностью в Покровском парке пользуются беседки и скамейки — здесь устраивают турниры по шахматам, играют в настольные игры.

— Покровский парк давно стал излюбленным местом отдыха жителей. В рамках благоустройства по всему парку специалисты проложили дорожно-тропиночную сеть с твердым покрытием из бетонной плитки, оборудовали спортивную площадку и велодорожку для безопасности и комфорта отдыхающих, — рассказал Александр Новиков.

Большую часть Покровского парка занимают четыре пруда — Малый, Верхний, Средний и Нижний. Они объединены под общим Дорожным прудом. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к их полномасштабной реконструкции, которая позволит очистить воду и благоустроить берега.

— Дорожный пруд общей площадью 1,9 гектара объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему Тепляковского ручья.

Со времени последней реконструкции пруда в 2008– 2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период. Береговая полоса протяженностью 731 метр не укреплена, из-за этого прибрежные грунты сползают в акваторию, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Коммунальщики проведут комплексные работы. Береговая зона превратится в современное общественное пространство, где жителям будет приятно проводить свободное время. Здесь можно будет поиграть в волейбол, а также посидеть на скамеечках и полюбоваться водной гладью.

Не забыли рабочие и про братьев наших меньших: благоустроенные водоемы будут куда более комфортным местом для обитания птиц и рыб. По словам местного жителя Филиппа Кравченко, в зимнее время года он часто устраивает пробежку вдоль пруда. Ему очень нравится это место.

— Необязательно отправляться в леса куда-нибудь в Подмосковье, чтобы увидеть такую красоту! Летом здесь, конечно, особенно прекрасно — можно часами сидеть у воды и читать книгу. Этим летом я так и делал, а иногда вставал пораньше и тренировался, пока народу мало. Рад, что этому месту придадут новый вид и сделают его ухоженным. Тем более что многие наши жители просили об этом управу и нас услышали, — рассказал Филипп Кравченко.

Местная жительница Олеся Николаева очень ждет завершения работ по благоустройству. Она занимается спортом и вообще предпочитает здоровый образ жизни. После реконструкции на берегу прудов появится удобная спортивная зона — чем не повод для радости?

— Мы сами всегда стремились заботиться о водоемах — убирали мусор, дежурили небольшими группами. Но здесь уже не обойтись без помощи специалистов. С нетерпением ждем результата их работы, — отметила Олеся Николаева.

ИСТОРИЯ

Покровский парк — это народный парк, расположенный на юге города и появившийся в районе Чертаново Южное в 2013 году. Раньше на его месте располагалось небольшое село Покровское, поэтому свое название парк получил в честь него. Рядом с ним находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, который считается архитектурным памятником района.

Благоустройство Парки Район Чертаново Южное
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