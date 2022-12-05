Участнику Сталинградской и Курской битв присвоили звание почетного гражданина

Ветеран Великой Отечественной войны, участник парада на Красной площади 1941 года генерал-полковник Борис Уткин / Фото: Пресс-служба Мосгордумы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 5 декабря депутаты Мосгордумы поддержали решение присвоить звание «Почетный гражданин города Москвы» ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину.

В день начала контрнаступления советских войск под Москвой — 5 декабря — комиссия Мосгордумы и правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» поддержала проект постановления столичного парламента о присвоении почетного звания генерал-полковнику в отставке Борису Уткину.

Борис Павлович — участник обороны Москвы и многих других сражений Великой Отечественной войны, последний ныне здравствующий участник военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Документ о присвоении почетного звания внес на рассмотрение мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы принимаем решение по такой замечательной кандидатуре, к которой нет ни малейшего вопроса. Это достойнейшая личность. Уверена, что для подрастающего поколения это один из самых явных примеров того, как достойно жить в стране, выполнять свой долг, любить свою Родину и, невзирая на возраст, продолжать передавать знания молодежи, — отметила депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Борис Уткин участвовал в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Уманско-Ботошанской, Карпатской, Дебреценской и стратегических операциях, освобождал Венгрию и Австрию.

Борис Павлович награжден орденом Почета, орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, трижды кавалер ордена Красной Звезды.

Сегодня Борис Уткин, несмотря на возраст, активно занимается общественной и научной деятельностью, участвует в ветеранском движении по противодействию фальсификации истории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей:

— На данный момент Борису Павловичу 99 лет, он до сих пор является членом лекторской группы Московского совета ветеранов, читает лекции, встречается с молодежью, ходит на «Добрые уроки» в школы.