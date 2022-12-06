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Создаем вкусные шедевры: кулинары со всей России собрались в столице, чтобы показать свое мастерство

Денис Власенко
Город
Создаем вкусные шедевры: кулинары со всей России собрались в столице, чтобы показать свое мастерство
Слева направо: студент Руслан Багавудинов, мастер по производственному обучению колледжа № 22 Миленна Шабурко, студент Сергей Гасымов приняли участие в Открытом чемпионате Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

6 декабря в столице стартовал XXV Открытый чемпионат Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров, который провели при поддержке столичного правительства.

Мастер по производственному обучению столичного Экономико-технологического колледжа № 22 Миленна Шабурко засыпает в чашку миндальную и пшеничную муку, добавляет сахарную пудру и яичный желток и взбивает смесь венчиком. В нее также добавляется яичный белок с сахаром. Затем девушка ставит массу в духовку — выпекаться при 180 градусах. А следующий этап — заготовка отправляется в шкаф шоковой заморозки.

— И получается великолепный манговый муссовый десерт с клубничным кремом-чизом, соусом, штрейзелем и ванильным кремом, — рассказывает Миленна, демонстрируя готовое блюдо. — Самое важное в этом процессе — сделать все своевременно и соблюдая рецепт.

Девушка участвует в кулинарных состязаниях с 16 лет.

— За время участия в подобных конкурсах я стала двукратной чемпионкой национальных турниров по приготовлению осетинских пирогов, — добавила Миленна.

Также участниками команды ЭТК № 22 стали студент третьего курса поварского кондитерского дела Руслан Багавудинов и студент третьего курса Сергей Гасымов. Работы ребят оценивало жюри.

— Блюда участников оценивались по вкусу, внешнему виду, подаче и концептуальности и инновационности методов приготовления пищи. При этом немаловажно, как ребята работают на самой кухне, чтобы все были одеты в китель, фартук, колпак и соответствующую обувь, работали в перчатках и без нарушений, — сообщил заместитель председателя жюри Олег Ольхов.

Он отметил, что еще оценивалось товарное соседство продуктов в холодильнике в соответствии с санитарными нормами. Эксперты смотрели, насколько участники бережно относятся к продуктам и соблюдают технологию приготовления.

Среди организаторов чемпионата и Московская Ассоциация кулинаров.

— На нашем мероприятии выступают участники из 13 команд из всех регионов России. Возраст ребят — до 23 лет. Прежде всего это школьники, студенты колледжей и университетов, — отметила президент Московской Ассоциации кулинаров Тамара Шарова. — Ребятам дали задание сделать за три часа национальный обед на четыре персоны. В него должны были входить горячее блюдо, холодная закуска и десерт.

Тамара Шарова отметила, что участие в соревновании позволяет начинающим поварам в дальнейшем повысить шансы на трудоустройство.

— Каждому повару и кулинару мы выдаем сертификат и медаль участника, которые дополнят портфолио и послужат бонусом при приеме на работу, — сказала Тамара Шарова.

Также сегодня в рамках чемпионата в Измайловском кремле проходят арт-классы по композициям из шоколада, соревнования по карвингу, сервис-классы от лучших официантов и барменов и индивидуальные соревнования по приготовлению блюд. Такие мероприятия, по словам организаторов, помогают поднимать престиж профессии повара, развивать общепит и рассказывать другим об особенностях кулинарии.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, оборот предприятий сферы услуг по итогам января — октября 2022 года составил более семи триллионов рублей. Наиболее существенный рост этого показателя за 10 месяцев этого года наблюдался также у предприятий общественного питания. Их оборот стал больше на 39,9 процента и составил 431 миллиард рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Филин, председатель профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации Москвы:

— За 25 лет проведения такого соревнования из него выросло много кулинарных звезд, заслуженных специалистов и педагогов. Очень важно ориентировать молодежь в карьере и достигать новых высот, в чем помогают подобные мероприятия. Это серьезное расширение кругозора и возможность себя проявить, набраться опыта у коллег из других регионов. Мастерство выковывается только в условиях конкуренции, которая мотивирует участников состязаний развиваться.

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