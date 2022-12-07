Все внимание — пациентам: столичные медучреждения совершенствуют методы оказания помощи и внедряют новые

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время участия в XV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022» / Фото: Пресс-служба А. В. Раковой

7 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова выступила на XV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022».

Вопросам здравоохранения и качества оказания медицинской помощи правительство Москвы уделяет особое внимание. Именно поэтому медицина столицы не стоит на месте и постоянно развивается. Выступая на научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022», Анастасия Ракова объявила, что в Москве будет расширен проект по проактивному диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями.

— Целый год мы пилотировали и наконец выходим в промышленную эксплуатацию такого проекта, как «Помощник врача». Эту роль мы вводим при диспансерном наблюдении в поликлиниках. Эта категория начинает помогать нашим врачам вести приоритетную группу диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет 1 миллион человек, — рассказала она.

По словам заммэра, в группу хронических заболеваний входят те, которые формируют структуру смертности, как правило, в возрасте до 70 лет.

— Разработана специальная программа такого наблюдения. Уже 300 специалистов работают как помощники врачей, помогая им в режиме онлайн постоянно быть на связи с пациентом и формировать необходимый пакет для полноценного, последовательного и, самое главное, неотрывного диспансерного наблюдения, — поделилась Анастасия Ракова, добавив, что в ближайшее время штат помощников будет доукомплектован до 600 человек. — Помощники врачей находятся на связи как с врачами, так и непосредственно с пациентами.

Кроме того, с 2023 года в городе будут запущены специальные «клиентские пути» по профилям нефрологии и ревматологии. Заммэра Москвы пояснила, что это подразумевает формирование четких алгоритмов оказания медицинской помощи, закрепление и фиксацию ответственного на каждом этапе и обеспечение преемственности медицинской помощи.

— Три года назад мы начали создание «клиентских путей» в онкологии. Сегодня мы четко знаем, за какого пациента в какой части города должна отвечать поликлиника с точки зрения своевременного подозрения на наличие онкологического заболевания. Каждый центр амбулаторной онкологической помощи понимает, за каких пациентов он отвечает персонально по соблюдению сроков, стандартов проведения всех исследований, верификации диагноза. И есть стационары, ответственные за ведение пациента с учетом оказания первичной медпомощи — и в случае побочных эффектов, и в случае прогрессирования заболевания. Точно такую же технологию мы готовимся запустить в следующем году по профилям нефрологии и ревматологии, — сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Также она напомнила, что в Москве в ближайшие месяцы откроются новые скоропомощные комплексы. Администраторами в них будут работать сотрудники центров государственных услуг.

— «Мои документы» — одна из немногих государственных структур, где удалось создать клиентоориентированную среду, в которой любят и уважают человека, в которой рады с ним общаться, — отметила заммэра. — В Москве этим сотрудникам действительно доверяют.

Сегодня, уточнила она, уже 1,5 тысячи администраторов стоят на входной группе московских поликлиник и на этажах.

— У них наработаны навыки коммуникации и работы с кризисными ситуациями, это все идет в помощь медицинскому сообществу, — заключила Анастасия Ракова.

СПРАВКА

Первые скоропомощные стационарные комплексы (ССК) откроются в Москве в январе 2023 года — в Городской клинической больнице имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Они будут работать по новому стандарту оказания экстренной помощи. В каждом ССК предусмотрены приемное отделение, диагностическая зона, операционные, реанимации и сотни единиц оборудования. Всего в столице появится шесть комплексов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В столичном проекте по проактивному диспансерному наблюдению 1 миллион пациентов. Уже 300 специалистов работают как помощники врачей, а всего их будет 600. Администраторами в поликлиниках работают сейчас 1500 сотрудников центров госуслуг. В Москве ведется строительство 18 зданий поликлиник по новому московскому стандарту общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров.