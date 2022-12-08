Какие новые социальные объекты и дома появятся на юге Москвы

Наталья Синяева показывает построенный по реновации дом в Симферопольском проезде / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новые школы, детские сады и поликлиники, спортивные комплексы — все это скоро будет доступно жителям Южного округа Москвы. Активно идет строительство современных жилых домов для переселения из ветхого жилого фонда.

Долгожданный переезд Южный округ Москвы стал одним из первых, где в рамках программы реновации стартовал переезд — в новостройку в районе Нагатинский Затон на Судостроительной улице. Всего же в округе в программу вошли 378 домов площадью более 1,3 миллиона квадратных метров. Сегодня округ занимает третье место по количеству переданных с начала года под заселение жилых домов, это шесть корпусов. Есть и здания, которые только готовятся принять первых новоселов. Например, уже готова первая новостройка в районе Даниловский по адресу: Ленинская Слобода, 3. В конце ноября сюда началось переселение жителей. Как отметили в столичном Департаменте строительства, сейчас в округе в стадии строительства находятся 13 жилых домов на 2,5 тысячи квартир, еще 17 домов — в проектировании.

— С момента старта программы на территории Южного административного округа введены в эксплуатацию 18 домов, а это почти 4 тысячи квартир. Шесть из этих домов расположены в районе Царицыно, три — в Нагатинском Затоне, по два — в Бирюлеве Западном, Даниловском, Нагорном, еще по одному — в Бирюлеве Восточном, Москворечье-Сабурове, Чертанове Южном. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще три дома в районе Донской на Малой Тульской улице, владение 55/1, в Нагатинском Затоне на улице Речников, владение 22, и в районе Даниловский, Пересветов переулок, владение 5, — говорит глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Помощь близко

На территории округа идет активное строительство медицинских объектов. Так, уже в следующем году будет готово новое здание скоропомощного стационарного комплекса больницы им. В. М. Буянова на улице Бакинской, 26. В комплексе разместятся диагностическое отделение на 30 коек с самой современной техникой, блок на 6 операционных, блок анестезиологии и реанимации на 12 коек. Для родственников пациентов создадут зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Больницы для их размещения выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы, — добавил Рафик Загрутдинов.

Кроме этого в округе идет строительство трех зданий поликлиник по новому московскому стандарту. Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни строят в районе Даниловский на улице Автозаводской, владение 23, в кварталах бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Еще две поликлиники возводят в районе Бирюлево Восточное: детскую на 320 посещений в смену с травмпунктом на улице Лебедянской, вл. 33, и детско-взрослую на 320 посещений в смену на 6-й Радиальной, вл. 7, корпус 36. В зданиях будет понятная навигация, кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первых этажах обустроят кафе, а в детских поликлиниках — игровые зоны. Медучреждения оборудуют самым современным оборудованием, чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить необходимое лечение близко к дому. В детский сад за пять минут Сейчас на улице 6-я Радиальной, вл. 7, идет строительство детского сада на 140 мест. Работы планируется завершить уже в следующем году.

— В Южном округе столицы в стадии строительства у нас сейчас находятся 4 объекта образования. Помимо детского сада в Бирюлеве Восточном мы строим детский сад на 125 мест в районе Чертаново Южное, а также детский сад на 125 мест и школу на 300 мест в Чертанове Северном, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Cпорт для всех

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. В составе комплекса появится бассейн 25х16 метров и бассейн для обучения плаванию детей. Также запланировано устройство тренажерного зала и буфета. А жители района Чертаново Центральное в этом году уже получили возможность заниматься спортом рядом с домом — на Чертановской улице открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна» с двумя бассейнами.

— Название для комплекса подобрали горожане. Изгибающиеся элементы оригинального объемного фасада на самом деле напоминают волны. В комплексе два бассейна: большой размером 25 на 16 метров и поменьше — для обучения детей плаванию. Работают буфет и медицинские кабинеты. Все помещения адаптированы для маломобильных людей, — ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

КСТАТИ

Более 65 нежилых помещений на первых этажах новостроек по программе реновации в Южном округе готовы к размещению социально-бытовых объектов: аптек, кофеен, магазинов и других востребованных горожанами сервисных служб. Сейчас на юге столицы наибольшее количество коммерческих объектов открылось в новостройке на улице Судостроительной, 17.

Электролитный проезд, вл. 7а

Новостройка для переселения по программе реновации будет введена в 2023 году. Фасады расположенного на возвышенности здания оформлены в стиле «минимализм» — преобладают стильные природные оттенки, геометричное чередование цветов, отсутствие переменной этажности. Первый этаж выполнят в контрастном цвете серого бетона. В облицовке фасада жилых этажей будет использована клинкерная плитка.

Улица Ереванская

Подземный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД и Каспийскую улицу построят в створе Ереванской улицы. Наземные павильоны оформят с помощью легких металлических конструкций. Пешеходы смогут воспользоваться тремя лестницами, а со стороны музея-заповедника «Царицыно» обустроят пандус для маломобильных групп населения. На территории перед выходом из подземного перехода со стороны парка «Борисовские пруды» сделают пешеходное пространство. Также запланированы работы по благоустройству и озеленению.

Крутицкая набережная

Ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 760 м от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Обновленная набережная станет четырехполосной и будет являться частью новой создаваемой дороги от Крутицкой набережной до 2-го Южнопортового проезда. Также здесь высадят около 200 различных видов кустарников и деревьев, будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. Для прогулок горожан создадут пешеходную дорожку. Полностью работы планируется завершить в следующем году.