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Южный речной вокзал станет современным портом

Марьяна Шевцова
Город
Южный речной вокзал станет современным портом
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов посмотрел, как ведется реконструкция Южного речного вокзала, и рассказал, каким будет этот объект после завершения всех работ / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, причал Южного речного вокзала Карта всех событий

В субботу, 10 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов осмотрел в районе Нагатинский Затон ход реконструкции Южного речного вокзала.

Реконструкция Южного речного вокзала вышла на финальную стадию. По словам Максима Ликсутова, это один из главных речных вокзалов Москвы.

— Наряду с Северным речным вокзалом эти два объекта формируют всю речную инфраструктуру, — отметил он. — Из заброшенного здания, которое на своем веку видело и торговый центр, и магазин игрушек, и часть огромного рынка автомобилей, специалисты делают новый вокзал, возвращая ему исторический функционал.

Все работы, уточнил заммэра Москвы, планируется завершить к началу речной навигации 2023 года.

— Объект готов почти на 80 процентов, — добавил он. — Мы закончили все фасадные работы, строители приступили к внутренней отделке.

На Южном речном вокзале уже восстановлены скульптуры, символизирующие пять морей, с которыми связана столица: Черное, Каспийское, Азовское, Белое и Балтийское. Оригинальные женские фигуры в античном стиле сделаны из монолитного бетона весом три с половиной тонны каждая — не всякое здание выдержит такую нагрузку. Именно поэтому на обновленном вокзале их заменили художественные копии.

— Я изготовил точные копии 3D-фрезером сначала из пенопласта, затем из силикона. После отлил статуи из стеклопластика. Это современный материал, созданный на основе огнестойкой смолы. В случае пожара он дымит, но не загорается. Вес каждой новой скульптуры — всего 300 килограммов, — рассказал скульптор Владимир Трулов.

Подключены электричество и отопление, рабочие монтируют покрытие пола и стен. Но при реконструкции не обошлось без сложностей. Изначально планировалось сохранить архитектурные идеи 1980-х годов, но здание, которое специалисты получили на начальном этапе, находилось в аварийном состоянии. Многое пришлось демонтировать.

— Частичку исторического здания вокзала можно будет найти на втором этаже — это оригинальный фрагмент кирпичной стены 1985 года, — уточнили в Департаменте транспорта Москвы.

Кассы, магазинчики, кафе, офисы круизных туроператоров, зона ожидания расположатся на первом этаже. На втором — оборудуют многофункциональные залы для проведения мероприятий — от презентаций и конференций до камерных концертов. А еще со второго этажа будет выход на вытянутый козырек, там разместится филиал Музея транспорта Москвы.

— Мы экспериментировали с контрастами, расположив на первом этаже масштабную волнообразную конструкцию в противовес простой геометрии здания. Также лейтмотив волны — отсылка к путешествию на речном транспорте — обыгрывается в световых решениях, — рассказала директор Южного речного вокзала и руководитель проекта Анна Данилова.

Функционал Южного речного вокзала будет в первую очередь транспортный.

— Здесь будет библиотека с электронными книгами, кафе, ресторан с красивым видом на «Остров мечты» и реку, — добавил Максим Ликсутов.

Заммэра отметил: опыт обновления Северного вокзала показал рост популярности объекта в десятки раз.

— Уверен, что и Южный речной вокзал станет одним из излюбленных мест москвичей, — сказал он.

Благоустройство территории начнется в следующем году.

КСТАТИ

С Южного речного вокзала после его открытия пассажиры смогут отправляться в круизы по Москве-реке. Предполагается, что отсюда корабли будут следовать в Нижний Новгород, Калязин, Коломну, Ярославль. А дальше — по Волге через Волго-Донской канал до Черного моря. Купить билеты можно будет через сайт «Суда сюда!» и через сервис Russpass.

Транспорт Строительство Максим Ликсутов Москва Район Нагатинский Затон
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