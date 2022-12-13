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Приметы и советы

Поликлиника скоро примет первых пациентов

Василиса Чернявская 
Город
Поликлиника скоро примет первых пациентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В районе Солнцево завершается строительство детско-взрослой поликлиники. Подробности вчера сообщили в столичном Департаменте строительства.

На пересечении улиц Волынской и Авиаторов откроется современная поликлиника. Основные работы строители обещают завершить в этом году. Сейчас специалисты заняты устройством и проверкой инженерных сетей, ведут отделку и монтируют необходимое оборудование. Все здесь будет устроено по высокому московскому стандарту.

— Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, а административные — на верхних, — поясняет руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Терапевты, педиатры, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи, акушеры-гинекологи смогут принять до 750 человек за смену.

Можно будет пройти диагностику в соответствующем кабинете. Из оборудования в поликлинике установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другие приборы, необходимые для общей диагностики. Появится также кабинет профилактики и выдачи справок и направлений.

— Потоки пациентов пересекаться не будут, для взрослого и детского населения предусмотрены отдельные входы, — добавили в столичном департаменте. — Так, вход в поликлинику с детьми, имеющими симптомы инфекционных заболеваний, организуется через приемно-смотровой бокс.

Он оборудован для приема детей-инвалидов на колясках. Еще один плюс при посещении поликлиники — зоны комфортного ожидания с игровыми залами. Так можно занять детей перед приемом врача.

— Объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — добавил Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что создание соцобъектов — один из приоритетов столичных властей.

Врачи Район Солнцево Реновация
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