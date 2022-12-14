Повышаем комфорт и качество жизни

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Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов у себя в кабинете читает «Вечерку» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с увеличением темпов жилищного строительства и реализацией проектов комплексного развития территорий большую актуальность приобретает необходимость возведения объектов социальной инфраструктуры, — рассказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В столице с учетом потребности конкретных районов и в шаговой доступности от мест проживания людей строят современные здания больниц и поликлиник, возводят детские сады и школы, спортивные сооружения для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни, объекты культуры, социальной поддержки населения и многое другое. Продолжается возведение нового жилья для переселения по программе реновации. В рамках развития социальной инфраструктуры до 2032 года к реализации планируется более 750 объектов общим объемом 5,5 млн квадратных метров.

Строительство таких учреждений формирует качественно новую городскую среду и позволяет создавать в столице дополнительные рабочие места.

Строительство Рафик Загрутдинов Инфраструктура
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