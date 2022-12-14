Вся инфраструктура — рядом с домом

Врач Алла Шахова встречает пациентов в новой детской поликлинике на Головинском шоссе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Какие новые социальные, спортивные, образовательные и культурные объекты появились в 2022 году на карте столицы и что будет построено в ближайшее время, выяснила «Вечерняя Москва».

Развитие социальной инфраструктуры — один из главных приоритетов столичных властей. Активно строятся детские сады и школы, медучреждения и объекты культуры, спортивные комплексы. Их размещают с учетом потребности конкретных районов и в шаговой доступности от мест проживания людей.

Помощь приедет быстро

Сегодня в Москве идет масштабное обновление медицинской инфраструктуры. В этом году завершено строительство четырех поликлиник на 320 посещений в смену каждая.

Так, например, уже открылась для пациентов детская поликлиника на Головинском шоссе, дом 6а, строение 1е, в районе Войковский. Сюда переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133. Площадь нового здания — 5,3 тысячи квадратных метров, это почти в пять раз больше площади старой поликлиники. Медицинское учреждение полностью соответствует новому московскому стандарту поликлиник. Врачебные кабинеты размещены таким образом, чтобы снизить до минимума вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема для пациентов максимально комфортным. В поликлинике установили современное медоборудование. Например, кабинет оториноларинголога оснащен новой скрининговой системой для диагностики слуха у детей. В здании есть детская игровая зона. На территории установили детскую площадку, оборудовали помещение для хранения колясок.

С начала года также введены в эксплуатацию три поликлиники: на улице Академика Павлова в районе Кунцево, на Полярной улице в Южном Медведкове и на Вятской улице в Савеловском районе на севере столицы.

Канатная дорога на Воробьевых горах / Фото: Департамент строительства Москвы

— До конца 2022 года планируется завершить строительство еще двух детско-взрослых поликлиник на 750 посещений в смену: на улице Уржумская в районе Свиблово, на пересечении улиц Волынская и Авиаторов в районе Солнцево, — говорит руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Еще один новый стандарт — оказание экстренной помощи в скоропомощных стационарных комплексах при городских больницах. Это уникальные объекты не только для Москвы, но и для России. Медучреждения для размещения комплексов выбирали таким образом, чтобы пациенты из любого района Москвы могли получить помощь максимально оперативно. В планах на этот год — ввод в эксплуатацию скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ им. Н. В. Склифосовского, его готовность составляет 97 процентов. В следующем году введут еще три скоропомощных комплекса — на территории больниц № 15 им. О. М. Филатова, им. В. М. Буянова и им. С. П. Боткина. Приемные отделения скоропомощных корпусов, которые располагаются на первых этажах, будут работать по принципу «триаж»: поступающих пациентов оперативно распределят по трем категориям. Комфортные условия создадут и для посетителей: просторные зоны ожидания, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации, места для встреч с врачами.

Детям — особая забота

До конца года завершится строительство детского корпуса на территории больницы в Коммунарке. В нем будут работать палатное педиатрическое отделение, отделения общей хирургии, нейротравматологии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, узи, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар. Отделение патологии новорожденных оснастят самыми современными инкубаторами (кювезами), которые позволят выхаживать новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. Появится и отделение для высокотехнологичного лечения детей с онкологическими заболеваниями. Для детей и их родителей в стационаре создадут комфортные однои двухместные палаты.

— Завершающий объект больницы — корпус лучевой терапии. Ввод запланирован на следующий год. Уже завершены работы по возведению конструктива здания. Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы. Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Палата перинатального центра в клиническом центре «Коммунарка» / Фото: MOS.RU

Кроме этого, на финишной прямой строительство еще двух уникальных медобъектов. Новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова готов на 95 процентов. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медпомощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Уникальное оснащение комплекса позволит проводить лучевую терапию, которая ранее здесь не выполнялась. Комплекс будет рассчитан на 570 коек. В палатах стационара разместят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала, оборудуют системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом. Новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс возводят для ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе.

— Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение сконцентрировать и построить здесь мощные корпуса инфекционной больницы, которые в целом образуют комплекс, где будет проводиться лечение всех видов инфекционных болезней. Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И конечно, он будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием, — ранее ранее отмечал Рафик Загрутдинов.

КСТАТИ

Три корпуса нового инфекционного лечебнодиагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе общей площадью более 100 тысяч квадратных метров объединят подземным пространством и надземными переходами. Пациенты и врачи смогут перемещаться по больнице, не выходя на улицу. В клинике оборудуют 546 одноместных боксов, которые позволят полностью изолировать распространителя инфекции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала года в столице построили более 80 объектов социального назначения, их общая площадь превышает 500 тысяч квадратных метров. В 2022 году завершено строительство 4 поликлиник на 320 посещений в смену каждая.

До конца года планируется завершить строительство еще 2 детско-взрослых поликлиник. В 2022 году столичным Департаментом строительства введено в эксплуатацию 2 школы, 4 учебных корпуса и 6 детских садов. Также в планах на этот год — достроить 9 спортивных учреждений, 8 из них уже готовы.

Канатная дорога на Воробьевых горах — это 14 кресел по 6 посадочных мест. Дорога длиной 320 метров рассчитана на провоз 1000 человек в час, каждый день на горнолыжных трамплинах смогут тренироваться до 180 спортсменов.