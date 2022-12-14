Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Учитесь побеждать!

Уникальный международный Центр самбо и Центр бокса в олимпийском комплексе «Лужники» не имеют аналогов не только в России, но и в мире / Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Столица активно развивает инфраструктуру как для занятий массовым спортом, так и для развития спорта высоких достижений.

В Москве идет активное строительство спортивных объектов: бассейнов, спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей. Такие объекты позволят увеличить количество спортивных секций для жителей столицы и обеспечить эффективную подготовку спортсменов. В планах на этот год — достроить девять спортивных учреждений. Восемь из них уже готовы.

Есть и знаковые городские объекты. Например, завершена реконструкция стадиона «Москвич», которая за его полувековую историю была проведена впервые.

После проведенных работ площадь стадиона увеличилась в пять раз. Интересна задумка архитекторов: каждый из пяти секторов трибун окрашен в один из цветов олимпийских колец — синий, черный, красный, желтый, зеленый. Еще одним украшением стадиона «Москвич» стала ночная архитектурная подсветка.

Завершены работы по развитию территории спортивного комплекса «Воробьевы горы». На канатной дороге расположено четырнадцать кресел по шесть посадочных мест. Дорога протяженностью 320 метров сможет провозить тысячу человек в час, а на горнолыжных трамплинах ежедневно смогут тренироваться до 180 спортсменов. За счет средств городского бюджета на Воробьевых горах возведены три горнолыжные трассы с системой искусственного оснежения длиной 250, 170 и 325 метров, два трамплина для прыжков на лыжах К-40 и К-20 с совмещенным столом приземления и судейской башней.

Спортсмены смогут использовать для тренировок трамплин для прыжков на лыжах круглогодично.

— Также хочется сказать и про Центр самбо и Центр бокса. Работы на этом объекте начались в июле 2020 года, а уже в июне 2022-го мы их завершили. Объект можно смело назвать уникальным не только для России, аналогов ему нет во всем мире. Центр самбо (в северо-западной части здания) и Центр бокса (в юговосточной) симметричны и объединены общим фасадом, — отмечает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице ведется колоссальная работа по строительству спортивных объектов не только для спорта высоких достижений. Строится базовая инфраструктура для физкультуры, ежедневных занятий спортом спортсменамилюбителями, что крайне важно для поддержания здоровья жителей мегаполиса. Так, в этом году для горожан возвели bmx-велодром на улице Ангарская в Дмитровском районе столицы, Легкоатлетический манеж на улице Инженерная, футбольное поле в районе Ясенево на улице Ясногорская и два спортивных комплекса в Чертанове и Измайлове.

ФАКТ

Как отметили в столичном Департаменте строительства, также в планах до конца 2022 года завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Зеленограде. Общая площадь комплекса составит около 9,4 тысячи кв. метров.