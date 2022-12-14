Школы оснастят лифтами и пандусами для маломобильных учеников

Новое здание школы № 1557 им. П. Капицы построили в Зеленограде, на Московском проспекте, 344А/1 / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала года Департаментом строительства Москвы введено в эксплуатацию 12 объектов образования на 3750 мест.

В 2022 году в столице были открыты две новые школы, четыре учебных корпуса и шесть детских садов. Школа, расположенная в районе Бескудниковский, на Бескудниковском бульваре, дом 23А, рассчитана на 550 мест. Для развития навыков в сфере инженерной деятельности и информационных технологий в школе оборудовали три ИТ-полигона. Кроме этого, здесь есть зоны обработки материалов, программирования, моделирования, испытания устройств и даже пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Актовый зал на 330 мест оснастили трансформируемой системой кресел (телескопическая трибуна), технологическим оборудованием для видеопроекции, звукоусиления, постановочного освещения и механическим оборудованием эстрады.

— Обязательный элемент образовательных учреждений — возможность обучения детей с ограниченными возможностями. Для этого связь между этажами осуществляется с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп обустраивают пандусы и тактильные указатели, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Еще одну школу, на 300 учащихся 5–8-х классов, возвели в районе Савелки Зеленограда, корпус 344А. Она войдет в состав образовательного комплекса № 1557, который назван в честь выдающегося советского ученого-физика Петра Капицы. Помимо привычных учебных кабинетов в здании есть универсальные кабинеты с трансформируемыми перегородками.

— Новые школы проектируют с использованием стандарта «Московская школа», который предполагает трансформируемые ресурсосберегающие пространства, возможность организации максимального количества активностей в кабинетах. В образовательных учреждениях устанавливают эргономичную мебель, есть понятная навигация, продуманная система группировки кабинетов и помещений, — говорит Рафик Загрутдинов. — Четыре новых учебных корпуса ввели в эксплуатацию в районах: Сокол — в Малом Песчаном переулке, дом 4А, строение 1; Левобережный — на Смольной улице, дом 61А; Дмитровский — на улице Софьи Ковалевской, владение 8А/1; Пресненский — на улице Подвойского, дом 2, строение 2. Четыре ДОУ ввели на юго-востоке столицы. Три из них расположены в районе Некрасовка, в кварталах 13, 14 и 17. Еще один детский сад достроили в Дубровском проезде, дом 7, в районе Южнопортовый. В районе Ново-Переделкино, микрорайон 14, корпус 18, тоже появился новый детский сад на 125 мест, а в районе Ховрино на Левобережной улице — на 200 мест. В дошкольных учреждениях, помимо групповых помещений, размещены столовые, медицинские кабинеты, музыкальные залы, комнаты для развивающих занятий, залы для занятий физкультурой, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающих территориях установлены игровые площадки с навесами для прогулок, а также физкультурнооздоровительные площадки.

ВАЖНО

Стандарт строительства учреждений образования — это комплекс рекомендаций по благоустройству, отделочным материалам, решениям интерьеров, отвечающих принципам комфорта и безопасности школьного пространства.