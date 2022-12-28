Депутаты поддержали изменения основного закона

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы регулярно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 28 декабря в Мосгордуме прошло заключительное заседание осенней сессии.

В ходе заседания депутаты приняли закон о внесении поправок в Устав Москвы. Это нужно, чтобы привести его отдельные положения в соответствие с федеральным законодательством.

— Предлагаемые изменения вносятся в 16 статей Устава, — подчеркнул председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Так, за правительством Москвы, по аналогии с федеральными властями, закрепляется право законодательной инициативы. До этого им был наделен только мэр Москвы. Главе города запрещается владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

— Также исключается основание для досрочного прекращения полномочий мэра Москвы — его отзыв избирателями, — добавил Семенников. — Напомню, что закон о порядке отзыва мэра признан утратившим силу в мае этого года.

Депутаты большинством голосов поддержали и внесение изменений в отдельные законы Москвы, которые связаны с общими принципами организации публичной власти.

— Предусматривается принятие законов большинством от установленного числа депутатов, а не от числа избранных, как это происходит сейчас, — сказал Семенников.

Правительство города теперь сможет работать с документами стратегического планирования, в том числе принимать бюджетный прогноз. Кроме того, оно займется решением дополнительных задач в сфере здравоохранения и организацией психолого-педагогической помощи школьникам.

— Конкретизируются полномочия правительства Москвы по защите детей, — продолжил Александр Семенников. — Добавляются полномочия по обеспечению безопасности и уточняется порядок учета имущественной казны.

Еще одна из поправок вводит положение, исключающее социальные гарантии для лиц, которые ранее замещали государственные должности и не соблюдали антикоррупционные ограничения.

На заседании перед депутатами выступил председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских. Он отчитался о работе ведомства в прошлом году и заявил, что в следующем году пройдет обстоятельное исследование госпрограмм правительства столицы.

— Контрольно-счетная палата Москвы остается важнейшим инструментом реализации принципов народовластия и парламентаризма, — отметил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. — Проверки, которые она проводит, направлены на то, чтобы каждая бюджетная копейка расходовалась законно и, самое главное, эффективно.

Материалы отчета Контрольно-счетной палаты, по его словам, станут подспорьем в работе профильных комиссий Мосгордумы, в том числе для внесения изменений в законодательство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы:

— Осенняя сессия была напряженной, но мы выполнили все поставленные плановые задачи и оперативно включались в решение актуальных вопросов. Всего было принято 66 постановлений, 21 закон и 2 обращения. Одно из ключевых решений — принятие бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. На заключительном заседании поддержали изменения в 29 законов Москвы и Устав города. Они усилят гарантии прав жителей столицы.