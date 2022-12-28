Шанс есть всегда: даже в предновогодние дни горожане не упускают возможности найти работу с помощью столичного Центра занятости

Соискательница на вакансию инженера на промышленном предприятии Марина Гайнулова (слева) разбирает свое резюме вместе с ведущим инспектором центра занятости «Моя работа» Еленой Лахтариной / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

28 декабря в центре «Моя работа» состоялся финальный в этом году открытый отбор соискателей. В рамках Дня инженера свои вакансии представили промышленные предприятия города.

С начала 2022 года при поддержке службы занятости Москвы нашли работу более 100 тысяч человек. Несмотря на непростую экономическую ситуацию и уход ряда иностранных компаний из России, ситуация на столичном рынке труда остается стабильной. По данным Комплекса социального развития города, уровень безработицы составляет 0,4 процента — в семь раз меньше, чем во время пандемии в 2020 году.

Кроме того, в этом году порядка 19 тысяч горожан прошли переобучение или повысили квалификацию по направлению службы занятости.

— Дополнительное профобразование пользуется большой популярностью среди соискателей. После него трудоустраиваются порядка 76 процентов выпускников, — сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Один из эффективных способов поиска работы — участие в открытых отборах. И даже перед самым Новым годом безработные не упускают шанс трудоустроиться, а компании — найти себе квалифицированных сотрудников.

— Промышленные предприятия продолжают активный наем. На предприятиях есть вакансии как для новичков и выпускников, так и для опытных специалистов. Некоторые позиции подходят соискателям с инвалидностью, — рассказал директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

По его словам, компании предложили кандидатам достойную заработную плату, которая составляет до 150 тысяч рублей, — на ее уровень влияют опыт, навыки и квалификация. Промпредприятия ищут конструкторов, технологов, схемотехников, испытателей, разработчиков технической документации.

Андрей Тарасов уточнил, что на заводах и фабриках также предусмотрены дополнительные поощрения сотрудников, среди которых — медицинская страховка, квартальные и годовые премии, компенсация расходов на транспорт и питание и другое.

За пару дней до наступления Нового года найти работу не теряет надежду москвичка Марина Гайнулова. Девушка последние три года работала в компании сотовой связи менеджером по финансовым услугам.

— Но зарплата там нестабильная и график работы плавающий, поэтому решила искать что-то более надежное, — пояснила она. — Промышленные предприятия не раз доказывали свою стабильность.

До переезда в Москву Марина трудилась на Арзамасском приборостроительном заводе инженером, поэтому опыт работы по этой специальности у нее есть.

— Конечно, придется что-то вспоминать, чему-то учиться заново, но я готова к этому, — подчеркнула девушка, добавив, что формат открытых отборов ей очень понравился.

СПРАВКА

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из них расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улицах Шаболовка и Щепкина. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, расположен на улице Куусинена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Московский рынок труда, наверное, один из самых развитых в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что это рынок соискателей. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе около 400 тысяч вакансий, а безработных — 28,5 тысячи, то есть предложений в 14,5 раза больше. Конечно, рынок немного сжался, но он остался приоритетным для того, кто хочет найти себе работу. Мы провели большую реформу службы занятости и сформировали мобильную современную структуру.