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Участники театральных студий сыграли итоговый спектакль

Альфия Камилова

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Участники театральных студий сыграли итоговый спектакль
Режиссер новеллы спектакля «Серебряная астра» Дарья Левингер (в центре), участники постановки Ирина Корсакова (слева) и Ольга Прокопенко с наградами фестиваля / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Москва, Георгиевский переулок, 3/3 Карта всех событий

Активисты проекта «Московское долголетие» подводят итоги года. Участники различных театральных студий объединили свои усилия и подготовили для фестиваля «Серебряная астра» одноименный спектакль.

В зале театрального пространства Арт-платформы в Новом Манеже нет свободных мест. И зрители, и актеры предстоящего спектакля — участники проекта «Московское долголетие». Среди выступающих артистов бывшие воспитатели, экономисты, медработники и инженеры. Выйдя на пенсию, они воплощают в жизнь свои мечты о театральной карьере. К примеру, самая старшая участница предстоящей постановки «Серебряная астра» Алла Ородовская ждала звездного часа полвека.

— Всю жизнь я проработала в детском саду, — рассказывает 83-летняя Алла Федоровна. — Выступала на утренниках, играла на праздниках. Но о том, чтобы выйти на театральную сцену и работать с настоящими режиссерами, только мечтала. И вот это сбылось!

У Аллы Федоровны в спектакле не очень много текста. Но каждую ее фразу публика встречала аплодисментами.

— Во мне вызвала восторг не только актерская игра Аллы Федоровны, но и ее жизнелюбие, смелость, умение достигать поставленной цели. Я видела, как актриса шла в фойе с ходунками, но на сцену вышла без них! — делится впечатлениями 63-летняя зрительница Елена Степанова. — У таких людей есть чему поучиться. И сюжет мне понравился.

Постановка «Серебряная астра» состоит из пяти новелл, которые объединены двумя главными героями — молодым человеком и его дедушкой. Два совершенно разных поколения говорят между собой о самом важном — Родине, чувстве долга, творчестве, героизме, дружбе и, конечно, любви.

— В этом году мы создали спектакль. Он в том числе и о том, как проект «Московское долголетие» меняет судьбы людей. На его подготовку у команд было три недели — это серьезный творческий вызов даже для многих профессионалов, — говорит художественный руководитель театрального фестиваля «Серебряная астра» Дмитрий Бикбаев.

Все пять новелл ставили разные режиссеры и разные актерские труппы.

— У нас был очень интересный материал, — улыбается 73-летний Михаил Еремин. — В нашей новелле мы поднимали тему Великой Отечественной войны и задавались вопросом, есть ли на поле боя место искусству. И отвечаем на него: есть!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Фестиваль «Серебряная астра» — площадка, где москвичи 55+, посещающие театральные студии проекта «Московское долголетие», чувствуют себя настоящими звездами, выходят на большую сцену и в полной мере погружаются в творческий процесс. Очень рад, что актерское направление в проекте развивается. В этот раз артисты представили авторский спектакль.

Культура сюжет Московское долголетие
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