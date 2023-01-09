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Ликвидировали возгорания, помогали пострадавшим

Александр Зосимов
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Ликвидировали возгорания, помогали пострадавшим
Спасатели Денис Васильев (справа) и Олег Мочалкин из пожарно-спасательной части № 7 в Новый год потушили пожар в Гурьевском проезде / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

У беды нет выходных, поэтому праздничное время у многих спасателей проходит на службе. Специалисты рассказали «Вечерней Москве» о самых необычных случаях в новогодние дни.

Столичный спасатель Денис Васильев держит в руках пожарный ствол, из которого бьет струя воды высотой более 50 метров. Его коллега Олег Мочалкин поддерживает пожарный рукав сзади, чтобы от высокого напора воды Денис не потерял управление форсункой — устройством для распыления жидкостей. Так прапорщик и старший сержант внутренней службы Васильев и Мочалкин из пожарно-спасательной части № 7 показали, как им пришлось тушить возгорание на балконе многоэтажки в Орехове-Борисове Южном. За пару минут до Нового года на балкон квартиры в доме в Гурьевском проезде залетела петарда. В праздничную ночь жильцов квартиры не было, соседи вызвали пожарных.

— Спасатели пустили воду из ствола на седьмой этаж дома, так мы делаем редко, но здесь не было необходимости сразу вскрывать дверь в квартиру. Давление, создаваемое насосом пожарной машины, было высоким. Поэтому спасатели удерживали коммуникацию вдвоем, — говорит начальник управления по Южному административному округу Главного управления МЧС России по Москве Дмитрий Мельников.

Благодаря оперативной работе спасателей огонь на балконе не распространился более чем на квадратный метр.

— В этом случае важно уяснить, что нельзя взрывать петарды и фейерверки на расстоянии менее 10 метров от зданий, а также менее 20 метров от людей, — напомнил Мельников.

Спасатели ЮАО также работали во время дорожно-транспортного происшествия 5 января на Севастопольском проспекте. Они помогали медикам транспортировать пострадавших в машину скорой помощи.

— Сотрудники МЧС также оказали психологическую поддержку пострадавшим во время аварии, — подчеркнул Мельников.

Во время новогодних праздников отметились и сотрудники добровольческого поисково-спасательного отряд «СпасРезерв». 5 января спасатель Вячеслав Дрозд вместе с другими специалистами транспортировали 160-килограммового мужчину с открытым переломом ноги в машину скорой медицинской помощи из дома в Донском районе.

— Мужчина очень крупный, высокий, а коридоры квартиры — узкие. Вписаться в проход небольшой квартиры и вытащить его было довольно тяжело, — отметила представитель пресс-службы «СпасРезерва» Елена Шалимова. — Пострадавшему сделали анестезию, однако ему все равно было больно — он закрывал лицо руками, а чтобы сдержать стоны, прикусывал свою ладонь.

С большой осторожностью в ограниченном пространстве мужчину вынесли к грузовому лифту, на нем и спустились вниз. А затем спасатели преодолели пешком два лестничных пролета и донесли пострадавшего до машины скорой помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Шаверина, инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по ЮАО Главного управления МЧС России по Москве:

— В сравнение с предыдущими годами количество пожаров в новогодние праздники на территории ЮАО снизилось, а число пострадавших сократилось на одного человека. Считаю, что это результат успешной профилактической работы спасателей и государственных пожарных инспекторов с населением. Мы стараемся как можно чаще проводить беседы по пожарной безопасности со взрослыми, а также тематические мероприятия для школьников

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