Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врачи поликлиники трудились по графику выходных дней

Марьяна Шевцова
Город
Врачи поликлиники трудились по графику выходных дней
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Медпомощь порой может потребоваться людям и в новогодние праздники. И москвичи могли ее получить. Как работали поликлиники в эти долгие выходные дни, 8 января «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, медицинское учреждение, которое он возглавляет, в новогодние праздники работало по особому графику.

— Мы работали по графику выходных дней — с 9 утра до 16 часов, вызовы на дом также осуществлялись, — рассказал Андрей Тяжельников.

Какой-то особой нагрузки, отметил главный врач, по вызовам на дом, а также в целом по количеству посещений пациентов в праздничные дни не было.

— Все прошло в штатном режиме, — подчеркнул он.

В выходные дни попасть можно было как к дежурному доктору, так и к узким специалистам, которые работали по графику. Медицинская помощь, отметил Тяжельников, оказывалась всем, кому она была необходима.

— В некоторых филиалах нашей поликлиники по особому графику работали офтальмологи, оториноларингологи, неврологи и другие специалисты. Они принимали пациентов, не только прикрепленных к нашей медицинской организации, но и из других учреждений, — добавил он. — При этом количество людей, которые приходили на прием, не превышало количество посетителей поликлиники в обычные рабочие дни и ничем не отличалось от других праздничных дней.

Кроме того, при Консультативно-диагностической поликлинике № 121 есть сразу два травмпункта — они расположены в двух разных филиалах медицинского учреждения и обслуживают разные районы Москвы — Северное и Южное Бутово.

— Конечно же, травмпункты работали даже в новогоднюю ночь, — поделился Андрей Тяжельников. — Но увеличения количества людей по сравнению с прошлыми новогодними праздниками мы не зарегистрировали.

Чаще всего в поликлинику обращались с ушибами, переломами конечностей, ранами. Кто-то упал или поскользнулся.

— Добавлю, что обращений с травмами вследствие неудачного запуска фейерверков в этом году у нас не было, что не может не радовать, — сказал главный врач.

Андрей Тяжельников также рассказал, что в эти новогодние праздники врачи, хоть и продолжали работать, но все же смогли набраться сил для продуктивного нового года.

— В 2022 году в праздники мы все трудились в особом режиме. Однако в этот раз все было гораздо спокойнее. Поэтому с понедельника доктора приступают к обычному графику работы отлично отдохнувшими, с хорошим настроением и полными сил, — добавил Тяжельников. — Уверен, что для всех нас 2023 год пройдет достаточно продуктивно.

Главный врач также добавил, что сейчас в двух филиалах его поликлиники идет капитальный ремонт. И в текущем году эти медицинские учреждения заработают по новому стандарту.

КСТАТИ

В московских поликлиниках и стационарах с помощью сервиса голосового ввода заполнено более 210 тысяч медицинских протоколов лучевых исследований. Во время интерпретации исследования врач надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы в виде текста.

Здоровье Медицина Праздники Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте