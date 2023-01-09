Врачи поликлиники трудились по графику выходных дней

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Медпомощь порой может потребоваться людям и в новогодние праздники. И москвичи могли ее получить. Как работали поликлиники в эти долгие выходные дни, 8 января «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, медицинское учреждение, которое он возглавляет, в новогодние праздники работало по особому графику.

— Мы работали по графику выходных дней — с 9 утра до 16 часов, вызовы на дом также осуществлялись, — рассказал Андрей Тяжельников.

Какой-то особой нагрузки, отметил главный врач, по вызовам на дом, а также в целом по количеству посещений пациентов в праздничные дни не было.

— Все прошло в штатном режиме, — подчеркнул он.

В выходные дни попасть можно было как к дежурному доктору, так и к узким специалистам, которые работали по графику. Медицинская помощь, отметил Тяжельников, оказывалась всем, кому она была необходима.

— В некоторых филиалах нашей поликлиники по особому графику работали офтальмологи, оториноларингологи, неврологи и другие специалисты. Они принимали пациентов, не только прикрепленных к нашей медицинской организации, но и из других учреждений, — добавил он. — При этом количество людей, которые приходили на прием, не превышало количество посетителей поликлиники в обычные рабочие дни и ничем не отличалось от других праздничных дней.

Кроме того, при Консультативно-диагностической поликлинике № 121 есть сразу два травмпункта — они расположены в двух разных филиалах медицинского учреждения и обслуживают разные районы Москвы — Северное и Южное Бутово.

— Конечно же, травмпункты работали даже в новогоднюю ночь, — поделился Андрей Тяжельников. — Но увеличения количества людей по сравнению с прошлыми новогодними праздниками мы не зарегистрировали.

Чаще всего в поликлинику обращались с ушибами, переломами конечностей, ранами. Кто-то упал или поскользнулся.

— Добавлю, что обращений с травмами вследствие неудачного запуска фейерверков в этом году у нас не было, что не может не радовать, — сказал главный врач.

Андрей Тяжельников также рассказал, что в эти новогодние праздники врачи, хоть и продолжали работать, но все же смогли набраться сил для продуктивного нового года.

— В 2022 году в праздники мы все трудились в особом режиме. Однако в этот раз все было гораздо спокойнее. Поэтому с понедельника доктора приступают к обычному графику работы отлично отдохнувшими, с хорошим настроением и полными сил, — добавил Тяжельников. — Уверен, что для всех нас 2023 год пройдет достаточно продуктивно.

Главный врач также добавил, что сейчас в двух филиалах его поликлиники идет капитальный ремонт. И в текущем году эти медицинские учреждения заработают по новому стандарту.

КСТАТИ

В московских поликлиниках и стационарах с помощью сервиса голосового ввода заполнено более 210 тысяч медицинских протоколов лучевых исследований. Во время интерпретации исследования врач надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы в виде текста.