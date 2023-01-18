Проспект благоустроили с учетом пожеланий жителей

Москвичка Анна Романова прогуливается по благоустроенной территории Новоясеневского проспекта / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

В районе Ясенево завершается благоустройство Новоясеневского проспекта. 18 января «Вечерняя Москва» оценила масштабы уже проведенных преобразований.

Район Ясенево за последний год значительно преобразился — там появился большой спортивный кластер, а во дворах теперь можно увидеть современные и красочные детские площадки с увлекательными аттракционами.

В начале этого года специалисты взялись за благоустройство одной из самых больших территорий района, которая берет свое начало от Вильнюсской улицы и заканчивается Новоясеневской автостанцией. Там отремонтировали тротуары, установили новые скамейки для отдыха, организовали дополнительные парковочные места и высадили большое количество новых деревьев. Благоустраиваемая зона — одна из ключевых в Ясеневе, так как там находятся одноименная станция метро, несколько торговых центров, поликлиник. А также прогулочная аллея.

— На учебу добираться стало гораздо приятнее. Ведь зимой редко испытываешь удовольствие от прогулки — мороз, снег. Но сейчас стало гораздо лучше, аккуратнее. А еще мне нравится, что руководство района уделяет внимание озеленению.

Это, конечно, особенно заметно летом — здесь у нас, среди многоэтажек, появляются настоящие оазисы, — рассказала местная жительница Анна Романова. Девушка сейчас учится на медика. Признается, что выбирала профессию исходя из желания помогать людям. Поэтому Анна, помимо учебы, еще активно занимается общественной деятельностью.

— Я вместе с другими активными жителями Ясенева поддерживаю контакт с нашей управой. Они всегда готовы нас услышать. Вот и эта территория, которая считается визитной карточкой района, стала краше благодаря совместным усилиям. Были учтены все пожелания жителей при создании проекта благоустройства проспекта, — добавила Анна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Писяев, заместитель главы управы района Ясенево по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства:

— Работы по благоустройству на Новоясеневском проспекте проходят в рамках городской программы «Мой район». По данной программе специалисты приводят в порядок практически все общественное пространство проспекта, включая фасады жилых зданий. На данный момент работы завершены на 80 процентов. Главная цель благоустройства — создать безопасные и функциональные общественные пространства в нашем районе.