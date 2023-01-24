В Москве увеличилось финансирование социальных программ

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Несмотря на санкции и финансовую блокаду, бюджет столицы на 2023 год и плановый период сохранил социальную направленность. В этом году в бюджет заложены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда бюджетников. Основные расходы сгруппированы по 13 городским программам, на реализацию которых в 2023 году запланировано 3,7 триллиона рублей, или 89 процентов общего числа расходов. Более половины — 54 процента — бюджета Москвы в 2023 году будет направлено на социальные программы.

— Хочу заверить москвичей, что все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме. Более того, поддержка жителей расширится. В этом году в денежной и натуральной формах — доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многое другое, — предусмотрено 591,5 миллиарда рублей, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Продолжается развитие столичной системы здравоохранения. В этом году сохраняются гарантии лекарственного обеспечения льготников, готовится переход на новый стандарт оказания экстренной помощи, продолжается капремонт поликлиник.

— Крупнейшей из госпрограмм на протяжении нескольких лет остается «Столичное здравоохранение». С учетом средств фонда обязательного медицинского страхования финансирование этой сферы увеличится на 8 процентов к объему 2022 года. Все это позволит повысить доступность и качество всех видов медицинской помощи, — сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Объем финансирования программы «Столичное образование» в этом году увеличился почти на 12 процентов, программы «Спорт Москвы» — на 13,1 процента.

— Более 40 процентов средств пойдут на предоставление спортивных и физкультурнооздоровительных услуг и обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта. Так, в 2023 году в Москве планируется провести тысячи соревнований и зрелищных мероприятий, направленных на людей разного возраста, — сказал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Под особую защиту город взял семьи участников спецоперации — они получают адресную финансовую помощь и могут пользоваться льготами по упрощенной системе, им оказывают помощь при поиске работы, устройстве детей в школы и дошкольные учреждения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Гусева, председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике:

— Сегодня доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают 4,5 миллиона человек. Все московские пособия и компенсационные выплаты с 1 января 2023 года проиндексированы на 10 процентов. До 23 313 рублей повысился размер городского социального стандарта. Власти не останавливают масштабные проекты по модернизации и усовершенствованию систем здравоохранения и образования.