Медицина будущего: завотделением в флагманском центре имени Вересаева рассказал о новом подходе к оказанию экстренной помощи

Фото: Из личного архива Виталия Зубкова

Москва, Лобненская улица, 10 Карта всех событий

В Москве начал прием пациентов современный флагманский центр Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева. Какую подготовку проходят врачи для работы в новых медучреждениях и почему флагманские центры — это медицина будущего, 23 января «Вечерняя Москва» рассказал завотделением неотложной помощи флагманского центра имени В. В. Вересаева Виталий Зубков.

— Виталий Сергеевич, как вы попали в команду флагманского центра?

— Отбор был многоэтапным: несколько собеседований, экзамен на проверку профессиональных компетенций, встреча с коллективом больницы, где расположен флагманский центр. Если кандидат подошел, в следующие несколько месяцев он проходит интенсивную подготовку в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Например, будущие сотрудники учатся работать с цифровыми сервисами, поскольку во флагманском центре активно используются передовые технологии. Вся документация ведется в электронном виде, данные пациента поступают команде врачей еще до того, как скорая успела привезти человека. Даже состояние пациентов, которых только доставили в центр, помогают оценивать умные алгоритмы цифровой системы «триаж». Это позволяет оперативно выделить в отдельный поток тех больных, кому помощь нужна быстрее всего.

— Вы упомянули, что обучение длится несколько месяцев, довольно долго. Вы ведь изучали не только работу с цифровыми сервисами?

— Безусловно. Во время обучения в первую очередь идет развитие медицинских компетенций. Например, это навыки трансфузиологии, то есть переливания крови и ее компонентов, сердечно-легочной реанимации, профилактика падений пациентов и многое другое. Значительную долю занимала отработка алгоритмов, по которым врачи и медсестры должны оказывать помощь. Это такие инструкции по каждому экстренному случаю, которые описывают, что и в какой последовательности должны делать специалисты.

— Почему вы решили работать во флагманском центре? Со стороны кажется, что оказание экстренной помощи — более ресурсозатратная деятельность, чем работа в обычной больнице.

— Возможно, но когда я узнал о наборе сотрудников во флагманский центр имени В. В. Вересаева, не раздумывая, согласился. Флагманские центры — это совершенно новые подходы к оказанию экстренной помощи. У меня есть опыт работы в разных клиниках Москвы и регионов России — ничего подобного я нигде больше не видел.

— В чем же отличие флагманских центров от обычной больницы?

— В скорости и в организации самого процесса оказания помощи. Здесь ускорен процесс первого контакта с врачом, взятия анализов, получения результатов. Мы уже в течение первого часа, максимум двух, понимаем, что с пациентом.

Одна из главных особенностей флагманского центра и в принципе нового стандарта экстренной помощи, по которому он работает, заключается в отсутствии кабинетного подхода, характерного для обычных больниц. То есть пациент не ходит из кабинета в кабинет — врач сам идет к нему. Кроме того, практически вся диагностика, все исследования проводятся у кровати больного. Оборудование, необходимое для проведения медицинских манипуляций, мобильное и доставляется к пациенту.

ДОСЬЕ

Зубков Виталий Сергеевич родился 5 июня 1992 года в Пензенской области. Окончил Медицинский институт Пензенского государственного университета по специальности «Лечебное дело». Владеет навыками в области электрокардиографии, суточного мониторирования АД и ЭКГ, нагрузочных тестов. В больнице им. Вересаева работает с ноября 2022 года.