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Приметы и советы

Останется только повесить любимую картину

Екатерина Дмитриева
Город
Останется только повесить любимую картину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москвичи, переселяющиеся по реновации, часто задаются вопросом: что понадобится в первую очередь, чтобы обустроиться на новом месте? «Вечерняя Москва» публикует несколько советов, которые помогут сделать быт уютнее.

1. Существует немало поверий о том, что надо делать при переезде в новый дом, чтобы жизнь в нем была долгой и счастливой. Наши предки считали, что первым в жилище должен войти кот — символ благосостояния и благополучия. В любом случае с домашним питомцем ваши будни наверняка будут уютнее. А если кота нет, можно взять животное из приюта.

2. Среди одной из модных тенденций в интерьере, которые будут востребованы в 2023 году, является монохромность и визуальная простота. Сейчас новые квартиры предоставляют с улучшенной отделкой, а бежевые оттенки как раз позволяют расслабиться. Добавить ярких красок в дизайн интерьера можно при помощи картины или декоративных подушек в контрастных цветах.

3. Отделка в новых квартирах выполняется в нейтральных светлых оттенках, что дает свободу для дизайнерских идей. Для тех, кто любит яркие краски в интерьере, есть свобода для фантазии — флизелиновые обои, которые поклеены в квартирах, можно перекрашивать в любой цвет на свой вкус под новую мебель.

4. На площадках реновации применяются технологии умного города — «Cмарт-стандарт города Москвы», которые подразумевают наличие в каждом доме системы оповещения, охраны входов, видеонаблюдения, пожарной сигнализации. Домовые распределительные сети для телевидения, телефонии и интернета проложены до каждой квартиры. В домах устанавливают умные счетчики воды. Также житель может установить датчики протечки, автоматически отключающие подачу воды при аварии. В новых квартирах помогут роботы-пылесосы, голосовые ассистенты и смарт-гаджеты.

5. При переезде также необходимо позаботиться о спальном месте — поставить новый диван и кровать. А в том случае, если спальное место переезжает из старой квартиры, можно воспользоваться бесплатной услугой города по перевозке вещей для новоселов.

6. В новых квартирах устанавливают пластиковые двухкамерные стеклопакеты. Створки плотно прилегают к раме, а резиновые прокладки не пропустят воздух, соответственно, тратится меньше энергии на отопление квартиры, что позволяет сэкономить средства жильцов. Им лишь остается подобрать шторы на окна в тон мебели.

7. В санузлах квартир установлена ванна, а также нужное оборудование, хромированный полотенцесушитель, есть розетка и подключение для стиральной машины. Останется повесить зеркало, шторку для ванной, полотенца и постелить на пол коврик.

многоквартирный дом Дизайн Реновация
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