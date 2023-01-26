Прорывной год столичной медицины

Заведующая педиатрическим отделением новой детской поликлиники на Головинском шоссе, дом 6а, Алла Шахова совершает обход / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В рамках программы реновации в кварталах застройки возводятся объекты социальной инфраструктуры, обеспечивающие жителей района всем необходимым рядом с домом.

Программа реновации — это не только строительство нового комфортного жилья, но и возведение объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, спортивных учреждений, культурно-досуговых центров, которыми, помимо будущих переселенцев, смогут пользоваться все жители столицы.

— В рамках программы реновации будет построено более 400 объектов социальной инфраструктуры — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас возводится порядка 20 объектов, которые мы планируем достроить в рамках первого этапа программы реновации. Все они включены в Адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную на 2022–2025 годы, — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Так, уже в этом году планируется приступить к строительству трех медицинских учреждений. В районе Царицыно возведут подстанцию скорой медицинской помощи на 6 машино-мест. Подстанции скорой помощи очень востребованы в Москве.

Детская поликлиника на 320 посещений в смену откроется в районе Крюково Зеленограда по адресу: Панфиловский проспект, земельный участок 18. Здание будет четырехэтажным с подземными техническими помещениями, ориентировочная площадь его составит порядка 5 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся зоны дежурного врача, приема анализов, травматологический пункт, педиатрическое отделение, отделение вакцинопрофилактики, кабинеты врачей-специалистов, зоны функциональной и лучевой диагностики, реабилитации, игровые комнаты, кафе и другие помещения.

Новую стоматологическую поликлинику построят в Перове на улице Новогиреевской. В поликлинике предусмотрены отделения терапевтической, ортопедической, хирургической стоматологий, зоны лучевой диагностики, физиотерапии, зуботехническая лаборатория, а также отделение платных услуг.

В районе Измайлово по реновации построят не только поликлинику, а еще два детских сада с бассейном и школу на 1225 мест. Они также включены в Адресную инвестиционную программу Москвы. Соцобъекты будут расположены на Сиреневом бульваре, владение 4, — это территория бывшего Черкизовского рынка.

Как отметили в столичном Департаменте строительства, всего проектом планировки территории бывшего Черкизовского рынка к строительству предусмотрено 9 земельных участков для возведения жилья. Из них на трех участках уже введено 12 жилых корпусов. На 5 участках начато проектирование жилых домов, еще на одном участке ведется строительство.

Благодаря комплексной реорганизации этой территории вместо депрессивного заброшенного пространства здесь будет создан современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой.

А жители пяти столичных районов получили или получат новые здания поликлиник в скором времени. Например, уже открыла свои двери для первых пациентов детская поликлиника на Головинском шоссе в районе Войковский. Сюда переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133, который ранее располагался на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских.

Детская поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить обследование юных пациентов на качественно новом уровне / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Площадь нового здания почти в пять раз больше площади старой поликлиники. В медицинском учреждении установили самое современное медицинское оборудование, в том числе рентген, аппараты УЗИ, ЭКГ, бодиплетизмограф (аппарат для исследования функции легких. — «ВМ»), офтальмологическое оборудование. Кабинет лор-врача оснастили многофункциональной аппаратурой, аудиометром, аудиометрической шумозащитной кабиной, скрининговой системой для диагностики слуха у детей и другим современным оборудованием. Обустроили даже детскую игровую зону, где маленькие пациенты могут скоротать время в ожидании приема врача. Территорию возле нового здания благоустроили: установили детскую площадку, оборудовали помещение для хранения детских колясок.

Сданы в эксплуатацию детские поликлиники на 320 посещений в смену каждая в районах Кунцево и Савеловский, а также в районе Войковский. На северо-востоке столицы построены детская поликлиника в районе Южное Медведково на улице Полярной и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену на улице Уржумской. 2023 год столичный градоначальник Сергей Собянин назвал прорывным для московской системы здравоохранения.

— Происходящие изменения позволят нам выйти на качественно новый уровень. Строительство новых поликлиник, которое сегодня ведется, их оснащение современным оборудованием, информационными системами — все это, конечно, переведет московскую медицину на качественно новый уровень, — отметил мэр Москвы.

По словам столичного градоначальника, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, в новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы, а реконструировать такие здания либо невозможно, либо значительно дороже, чем строить новые. Ветхие перекрытия не позволяют установить современную тяжелую медицинскую технику, нет возможности создать и критически важные системы больничной вентиляции. Из-за этого врачам было сложно оказывать пациентам помощь на современном качественном уровне.

— Строительство таких масштабов — это задача не на один год. Но и растягивать его на десятилетия мы тоже не собирались. Пять-шесть лет вполне достаточно, чтобы пройти путь от идеи до конкретного, осязаемого результата. Даже несмотря на коронавирус и прочие проблемы, которые на старте невозможно было себе представить, — добавил Сергей Собянин.

ЦИФРА

12 новых зданий поликлиник возводится в настоящее время одновременно в Москве в различных районах столицы.

СПРАВКА

Московские поликлиники возводят по новому стандарту. Его основные принципы — понятная навигация и удобное зонирование помещений. Кабинеты врачей размещают так, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные располагаются на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних, кабинеты узких специалистов — на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.