В Центре молодежного парламентаризма прошел День открытых дверей

В Центр молодежного парламентаризма на День открытых дверей пришла активная московская молодежь. Многие из них теперь вольются в самую крупную молодежную организацию города / Фото: Пресс-служба Центра молодежного парламентаризма

26 января в Центре молодежного парламентаризма в районе Зюзино прошел День открытых дверей для молодых жителей столицы.

Молодежный парламент Москвы — крупнейшая молодежная организация в столице, которая дает возможность развиваться в самых разных направлениях.

На День открытых дверей Центра молодежного парламентаризма пришли десятки молодых людей, студенты столичных вузов. Все они смогли познакомиться с нововведением этого года — работой клубов по интересам. Всего таких клубов шесть: политический, патриотический, правовой, клуб ораторов, клуб организаторов и медиаклуб. За каждым из них закреплен опытный наставник. Гости Дня открытых дверей ознакомились с годовой программой работы клубов.

Для всех потенциальных новичков провели презентацию, на которой подробно рассказали о вступлении в Молодежную палату Москвы, а также пригласили поучаствовать в двух мастер-классах. Один из них был посвящен стилю — как правильно себя подать и произвести впечатление через внешний вид. Второй — психологии. Здесь ребята разобрали типы личностей и научились находить подход к каждому из них. О том, как вступить в Молодежную палату Москвы, с потенциальными «новобранцами» поделились уже действующие члены Молодежного парламента. Яна Максимова, студентка Финансового университета, приехала в Москву учиться и искала сообщество единомышленников. Сейчас она — член Молодежной палаты района Аэропорт и официальный амбассадор Молодежного парламента.

— О Центре молодежного парламентаризма мне рассказала одногруппница, которая сейчас уже председатель палаты. Я позвонила, все узнала, заполнила анкету. Меня пригласили на вводный тренинг, — рассказывает Яна.

До того как Яне Максимовой исполнилось 18 лет, она находилась в статусе резервиста, а по достижении совершеннолетия ее приняли в районную Молодежную палату.

— Желающих на самом деле много, а тех, кто действительно готов что-то делать, очень мало. Здесь же каждый может выбрать свое направление, каждый день есть чем заниматься. Получается, что я учусь как здесь, так и в университете, — говорит Яна.

Ее коллега Даниил Литвинов учится на государственном муниципальном управлении в Высшей школе экономики.

— Я вступил в Молодежную палату два года назад, после того как увидел рекламу в соцсетях. Давно хотел связать свою жизнь с политикой, и Молодежный парламент показался интересным и полезным для моей будущей карьеры, — рассказал Даниил.

В холле Центра молодежного парламентаризма десятки молодых людей регистрировались на сайте и подавали заявки на вступление. Александр Гилязов недавно перебрался в Москву из Магнитогорска, поступил в МГУ имени Ломоносова на факультет политологии.

— Мне кажется, Молодежный парламент — это то, что мне нужно. Первым делом после переезда я решил, что вступлю в какую-то крутую организацию, где смогу реализовать свои лидерские навыки, — поделился Александр Гилязов.

Прием заявок в Молодежный парламент продолжается в группе в социальной сети ВКонтакте (@molparlam).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Майя Зинина, директор Центра молодежного парламентаризма:

— По моему мнению, молодые люди приходят в любую молодежную организацию по трем основным причинам. Первая — это желание приобрести новых друзей, знакомых, расширить свои связи. Вторая — люди идут за саморазвитием, личностным ростом, расширением кругозора, получением новых знаний и навыков, чтобы быть более конкурентоспособными на рынке труда. Третья — иметь возможность получить конкретные карьерные перспективы.