Чуткое сердце, ласковый взгляд: как сестры милосердия ухаживают в госпиталях за солдатами

Сестры милосердия Светлана Слешина (слева) и Елена Крылова в рамках выставки «Уникальная Россия» получили возрожденную награду «За самоотверженный и милосердный труд», которую учредила императрица Александра Федоровна / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

2 февраля семи сестрам милосердия вручили возрожденную награду «За самоотверженный и милосердный труд». Женщины удостоились знака отличия за помощь раненым солдатам.

В атриуме Гостиного Двора аншлаг: поприветствовать и поблагодарить тех, кто получает заслуженную награду, собралось около двухсот человек. Из толпы выделяются женщины в белых платках с вышитым красным крестом — это сестры милосердия. Некоторые из них только начинают свой путь, другие следуют призванию уже много лет.

Первой на сцену выходит женщина в сиреневом платье — Светлана Слешина. Ей вручают диплом, букет белых роз — символ сестринских общин и подвеску в форме пасхального яичка с красным крестом. Эскиз этой награды создал Карл Фаберже по заказу императрицы Александры Федоровны, которая лично вручала ее сестрам, ухаживающим за ранеными во время Первой мировой войны. Сейчас Женское патриотическое общество решило возродить эту традицию и вручать награды ежегодно.

Приняв миниатюрную коробочку со знаком отличия, Светлана поблагодарила за награду. У женщины тихий голос, ласковый взгляд. Сложно поверить, что эта хрупкая медсестра оказывала помощь военнослужащим в горячих точках. С 2001 года Светлана Слешина трудится сестрой милосердия в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.

— Мой дедушка прошел Великую Отечественную войну, а мама работала врачом, она занималась людьми с тяжелыми инфекциями. С детства я искала способ послужить своей стране и нашла его только в 33 года, придя к вере, — говорит женщина. — Тогда я и начала работать с ранеными.

Светлана ухаживает за солдатами, которые участвовали в спецоперации, организовывает поставки гуманитарной помощи на Донбасс. В посылки складывает все необходимое: от сладостей до теплой одежды.

— Нам часто ребята говорят: «Как хорошо, что вы принесли шоколадку. Это именно то, чего мне сейчас очень хотелось», — рассказывает Слешина. — Я думаю, это и есть промысел божий.

Заслуги, за которые женщины получали награды, разные: работа на фронтах во время Афганской войны или в «красной» зоне в разгар пандемии коронавируса. А сестра милосердия Елена Крылова, например, получила знак отличия за подготовку нового поколения сестер милосердия в Свято-Димитриевском училище при Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.

— Я стала сестрой милосердия около 30 лет назад, — рассказывает Елена. — А теперь преподаю в училище при больнице. Считаю, что сейчас моя миссия состоит в том, чтобы сохранять традиции сестричества и передавать свои знания молодежи.

Большинство сестер милосердия сейчас имеют медицинское образование, а их обязанности практически не отличаются от тех, которые выполняют медсестры. Однако все сестры милосердия подчеркивают, что их задача заключается не только в профессиональном уходе за больными, но в психологической поддержке людей, в духовных беседах и молитвах.

Движение сестер милосердия в Москве активно поддерживают. Например, училище при больнице имени Н. И. Пирогова работает в ведении столичного Департамента здравоохранения города Москвы. Учебное заведение создали с целью возрождения традиций милосердия. Училище успешно окончили уже более 1500 человек. Кроме того, обучиться на сестру милосердия можно в московском филиале Российского Красного Креста.

Всего в России на сегодняшний день возрождено 400 общин сестер милосердия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пантелеймон, епископ Верейский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси:

— Я благодарен за плодотворную деятельность по укреплению православных духовно-нравственных ценностей, в частности — за поддержку сестер милосердия. Отрадно, что сейчас, в это непростое время, возродили награду «За самоотверженный и милосердный труд», которую во времена Первой мировой учредила императрица Александра Федоровна. Эта награда будет вдохновлять праведных тружеников на служение всем людям и Богу. Молитвенно желаю сестрам милосердия Божией помощи на пути свершения добрых дел.