Светлое будущее агропрома: как в столице производится фермерская продукция

Сотрудница одной из ферм Восточного административного округа Москвы Анна Загрязнова начинает трудовой день с проверки своих пернатых, рогатых и мохнатых питомцев / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 9 февраля, в столице стартовал XXXIV съезд российских фермеров. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о тенденциях в отрасли и о том, какие товары сегодня популярны у жителей столицы.

Рабочий день сотрудницы одной из столичных ферм Анны Загрязновой начинается ранним утром. Первым делом девушка идет к просторному загону, чтобы накормить комбикормом самых шумных питомцев — кур, индюшек и гусей. Когда пернатые начинают клевать свой завтрак, Загрязнова отправляется в следующие амбары, где ей необходимо накормить коз и овец. Им она дает свежее сено и овес. Еще ферма, на которой трудится Загрязнова, дополнена конюшней, где содержатся лошади разных пород, которые также нуждаются в заботе и уходе.

— Гости приходят к нам, чтобы развить свои навыки верховой езды, и охотно приобретают натуральные и полезные товары с нашей мини-фермы, — рассказала Загрязнова. — Чаще всего люди интересуются козьим молоком и куриными яйцами. Помимо этого, пользуется спросом шерсть от овец, которую применяют в дальнейшем для производства одежды.

По словам директора Московского крестьянского союза Николая Ефремова, фермерство активно приспосабливается к условиям текущего времени.

— На данный момент активно развивается тенденция агротуризма, при которой люди самостоятельно приезжают в фермерские хозяйства и знакомятся с их продукцией. Это позволяет фермерам ощутить свою востребованность в обществе, реализовывать свои товары и привлекать новых покупателей, — рассказал Николай Ефремов. — Помимо этого, для повышения потребительского спроса и популяризации натуральной продукции фермеры чаще стали использовать социальные сети.

Ефремов отметил, что у отрасли есть и вызовы, с которыми предстоит справляться.

— Несмотря на то что фермерская продукция есть на прилавках столичных магазинов, мы сильно зависим от самих торговых сетей с их требованиями к логистике, — сообщил Николай Ефремов. — Необходимо повышать доступность наших товаров для разных групп населения. Люди должны понимать, что в цену наших продуктов заложены качество и натуральные ингредиенты.

Ефремов добавил, что необходимо совершенствовать законодательную базу, касающуюся фермеров.

— Минсельхоз надеется в этом году закрепить в РФ законодательное определение фермера, что я полностью поддерживаю, — сказал Ефремов. — Нужно вместо нескольких правовых актов создать единый, чтобы люди могли получать госсубсидии, развивать производство.

По мнению Ефремова, в урегулировании также нуждается деятельность надзорных организаций.

— На мой взгляд, стоит сделать разделение на большие и малые фермерские хозяйства, чтобы требования к ним соответствовали их уровню дохода и возможностям, — добавил Николай Ефремов.

Всего в работе съезда примут участие делегаты и представители из 70 регионов страны, в числе которых главы фермерских хозяйств, руководители кооперативных объединений, представители власти, научного и экспертного сообщества.

Тем временем развитию современных вертикальных ферм в столице поможет система грантов. Их могут получить предприниматели, планирующие построить в Москве многоярусные теплицы размером минимум 200 квадратных метров. На таких предприятиях выращивают мелколистные салаты, пряные травы, микрозелень, ягоды, овощи и фрукты и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы:

— Сейчас в Москве стало проще получить место на межрегиональных продуктовых ярмарках — недавно была упрощена эта процедура. Возможность продать свои продукты прямо в день обращения на ярмарку получили фермеры и индивидуальные предприниматели. Так на московских межрегиональных ярмарках расширяется круг возможных участников, ассортимент продовольственных товаров становится богаче, а цены на них — конкурентоспособнее. Убежден, решение столичных властей встретит одобрение со стороны не только фермеров и ИП, но и самих москвичей.