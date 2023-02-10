Школьники столицы напишут поздравления участникам СВО и создадут виртуальную книгу «Записки о героях» ко Дню защитника Отечества

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Ко Дню защитника Отечества в Московским центре «Патриот.Спорт» столичного Департамента образования и науки подготовили несколько акций для юных горожан.

Школьникам и студентам колледжей предлагают нарисовать открытки участникам специальной военной операции с поздравлениями ко Дню защитника Отечества. К участию в волонтерской акции приглашаются также родители и педагоги учащихся.

— Чтобы поддержать участников специальной военной операции, мы запустили волонтерскую акцию ко Дню защитника Отечества. Школьники, студенты колледжей, их родители и педагоги нарисуют бойцам поздравительные открытки. Ранее мы уже проводили такие акции к 9 Мая и Новому году, и они пользовались большой популярностью. Ребята сами проявляли инициативу поддержать защитников Родины, написать им искренние поздравления, слова благодарности и пожелать скорейшего возвращения домой, — отметил Марат Кучушев.

Сделать открытки можно в разных техниках, в том числе с помощью аппликации или оригами.

Готовые открытки можно передать через руководителя волонтёрского отряда школы или педагога организатора. Послания можно привезти и самостоятельно до 20 февраля в Московский центр «Патриот.Спорт» по одному из адресов: Открытое шоссе, дом 6, корпус 12 или Ленинградское шоссе, дом 56а. Предварительно необходимо сообщить о визите, написав на почту: Volonterskoedvigenie@edu.mos.ru, указав время и выбранный адрес.

Перед Новым годом московские школьники, студенты колледжей, их родители и педагоги написали письма участникам СВО со словами поддержки в рамках акции «С теплом в сердце». Всего ребята передали около 10 тысяч писем.

Второй акцией станет виртуальная книга «Записки о героях», в составлении которой могут принять участие школьники и студенты колледжей столицы.

— Такую акцию мы запускаем впервые. Школьники и студенты колледжей напишут о героях своей семьи. Это может быть рассказ о дедушке, отце или брате — участниках Великой Отечественной войны и других боевых действий. Ко Дню защитника Отечества мы опубликуем все истории в виртуальной книге на сайте, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Департамента образования и науки Москвы Марат Кучушев.

Написать историю нужно разборчивым почерком в произвольной форме на бланке, прикрепленном по ссылке. Внизу указать имя и образовательную организацию.

Отсканированный документ участники должны прикрепить до 20 февраля в форму регистрации, размещенную на сайте Московского центра «Патриот.Спорт». Все работы опубликуют в виртуальной книге на сайте центра.