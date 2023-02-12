Вкусно и технологично: как столичные компании справляются с экономическими санкциями

Руководитель отдела маркетинга столичной компании по производству продуктов питания Ксения Башмакова на выставке «Продэкспо-2023» демонстрирует полезные и вкусные продуктовые новинки / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице стартовала 30-я международная выставка продуктов питания и их производства «Продэкспо-2023». «Вечерняя Москва» выяснила, как московские производители заменяют западную продукцию.

Одна за одной по конвейерной ленте проезжают пластиковые пакеты с яркими логотипами. Гости выставки наблюдают за работой упаковочной машины. Валики механизма разматывают длинный рулон по конвейерной ленте. На ней в несколько ловких движений механические клешни складывают пленку из эластана и полиэтилена пополам, после чего у будущего пакета формируется дно. Оно вместе с вертикальными швами упаковки проваривается специальными механическими губками, температура которых достигает порядка 200 градусов. После стальные ножницы отделяют пакеты друг от друга поштучно, а затем в них вставляется пробка, которая надежно защитит продукцию. На пакетах оттиснуты отечественные марки стирального порошка, йогурта, майонеза... Продукция отечественных предприятий, в том числе московских, уверенно вытесняет импортные аналоги с полок столичных супермаркетов.

— В минуту такая чудо-машина способна произвести 55 изделий. При этом 70 процентов ее механизма, в число которых входят железные элементы и механические части, производится в России, а остальные 30 процентов помогают создать наши китайские коллеги, — говорит главный инженер московской компании по разработке упаковочных технологий Александр Чеботарь. — По сравнению с западными аналогами у нашего аппарата больший функционал, и его можно запрограммировать на большее количество функций. Сейчас в нашей производственной линейке имеются малые и средние машины, создающие упаковочные пакеты до литра. Однако мы разрабатываем механизмы, способные выпускать в два раза больше продукции за то же время, но объемом до трех литров.

Перестраивать свою работу из-за санкций пришлось и компаниям по производству продуктов для здорового питания.

— Санкции подтолкнули нас к оптимизации ассортимента и налаживанию собственного производства, в том числе и кокосового молока, — рассказывает руководитель отдела маркетинга московской компании по производству продуктов питания Ксения Башмакова. — Помимо этого мы перешли на отечественное сырье: закупаем российские ягоды и ореховую пасту.

По словам Башмаковой, на сегодняшний день рынок продуктов стабилен, а российские поставщики предоставляют сырье лучшего качества, притом даже дешевле, чем на Западе.

— После ухода иностранных компаний для отечественных производителей освободился рынок продуктов питания и их упаковки, — дополняет бизнес-менеджер по работе с клиентами столичной компании по производству банок Анастасия Кривошеина. — Бизнесу нужно упаковывать товары, поэтому для российских компаний это шанс показать наработки.

Выставка «Продэкспо» — крупнейшая в РФ и Восточной Европе. Помимо производственных новинок, на ней представлены продукты и напитки на каждый день, изысканные деликатесы, органическое и спортивное питание для здорового образа жизни. Всего мероприятие соберет около 120 представителей федеральных и региональных продуктовых сетей.

В Москве импортозамещению способствуют гранты на создание и расширение производств. Их уже получили 15 высокотехнологичных компаний столицы, работающих в медицинской, фармацевтической, ИТ и других отраслях. Их сумма составит более 800 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Филин, председатель Профсоюза работников торговли, общественного питания и потребительской кооперации города Москвы:

— Мы много лет уповали на интеграцию в международное сообщество, однако теперь нам необходимо активнее развивать собственные технологии и замещать иностранные. «Продэкспо-2023» и другие подобные мероприятия помогают участникам продуктового рынка познакомиться с новыми технологиями производства. При этом для инвесторов это шанс найти интересные проекты, а для компаний — показать свои разработки и товары, которые можно применить на рынке.