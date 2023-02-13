Кадры действительно решают: как городские субсидии помогают столичному бизнесу

Глава компании — якорного резидента технопарка «Мосгормаш» Денис Самородов держит уличный светильник. Разработки на предприятии инновационные, над их формированием и выпуском трудятся 160 человек. Благодаря такой подготовке они лидеры в отрасли / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В пятницу, 10 февраля, столичные власти подвели итоги программы, помогающей обучить сотрудников на разных предприятиях. «Вечерняя Москва» узнала, как компании распоряжаются субсидией.

Московские предприниматели могут компенсировать расходы на обучение своих сотрудников. За три года существования программы город выделил на эти цели малому и среднему бизнесу 223 миллиона рублей. Субсидии предусмотрели и на этот год.

Получить дополнительное образование можно в самых разных сферах: искусство и культура, финансы и торговля, высокие технологии и другие. Развитие кадрового потенциала становится более привлекательным для малого и среднего бизнеса. По словам работодателей — участников программы, их сотрудники, получившие новые знания и навыки, стали лучше справляться со своими должностными обязанностями. Некоторые даже открыли для себя дополнительные карьерные возможности или сменили направление деятельности в компании, взяв в работу более крупные проекты.

Сергей Четвериков, директор по инвестициям корпорации, которая занимается образовательными проектами, подчеркивает: на инновационных предприятиях востребовано повышение квалификации действующих сотрудников до уровня менеджеров проектов.

— При развитии бизнеса проекты становятся сложнее и требуются новые управленцы, — поясняет он. — На предприятиях активно занимаются прокачкой навыков айтишников. Их обучают, в частности, новым языкам программирования. Полным ходом идет повышение квалификации маркетологов, ведь рынок и каналы для рекламы сильно изменились в прошлом году. Особенно востребованными за последние месяцы стали специалисты по работе с грантами, субсидиями и господдержкой. Поэтому на многих предприятиях взращивают специалистов из своих сотрудников.

Кадры обучают и на предприятиях, выполняющих гособоронзаказ. Представитель компании — резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» Мария Салихова рассказала «ВМ», что в сложные для всей страны пандемийные 2020–2021 годы предприятие получило субсидию от города на обучение сотрудников.

— Меры поддержки всегда идут в плюс предприятию, — отметила она. — Мы всегда рады поддержке, тем более что субсидии получали не только на обучение сотрудников, но и на закупку оборудования. Для нашего небольшого концерна это крайне важно.

Квалифицированные работники, обладающие самыми современными знаниями в своей отрасли, — достояние компании, самый ценный ее ресурс. Уверенность в этом высказали и на предприятии — якорном резиденте технопарка «Мосгормаш». Российский производитель энергоэффективного светодиодного освещения и систем управления постоянно наращивает объемы и создает высокоэффективные рабочие места. А при штате всего в 160 человек компания входит в пятерку лидеров отрасли. Это стало возможным и благодаря городской поддержке.

— Мы не останавливаемся на достигнутом, — отмечает гендиректор компании Денис Самородов.

В планах — не только обучать сотрудников, но и внедрять новые разработки в агропромышленном комплексе.

В еще одной московской компании, занятой уже в другой отрасли — строительстве, рассказали, что смогли за прошедшие два года повысить квалификацию сразу у нескольких инженеров. Результатом стал лучший контроль на объекте и применение инновационных решений на стройплощадках. Объект сдали досрочно, а значит, и новый подряд получили быстрее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Программа предназначена как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей. В этом году правительство Москвы выделит на субсидии 150 миллионов рублей. Максимальная сумма на одного человека в год — 120 тысяч рублей. Компенсацию можно получить за обучение сразу нескольких сотрудников. Субсидия покрывает до 95 процентов всей суммы, потраченной на обучение.

Заявка должна быть подкреплена документами. Еще одно условие — сотруднику необходимо проработать в компании минимум год с момента окончания учебы.