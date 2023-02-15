Сумеем найти компромисс: как работают московские школьные службы примирения

Куратор службы примирения школы № 641, педагог-психолог Илья Урушев записывает на доске ценности, которым важно следовать при общении. Во время профилактических бесед он рассказывает детям о взаимоуважении и учит их решать конфликты мирно / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Почти две тысячи непростых ситуаций разрешили в школах в 2022 году специалисты столичной службы примирения. Такие данные 15 февраля озвучил Департамент образования Москвы.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с конфликтной ситуацией. У многих это происходило еще в школьные годы, ведь именно в детстве мы проверяем друг друга на прочность, учимся общаться, дружить, отстаивать свои границы. У кого-то это получается лучше, у кого-то — хуже. И возникают сложные ситуации, которые дети не всегда способны решить самостоятельно.

Сегодня в 483 школах Москвы созданы службы примирения. Их специалисты при разрешении конфликтов используют восстановительный подход — один из способов урегулирования разногласий. И задача — не просто разрешить конфликт, но и наладить отношения сторон в целом. Ведь, если поругались между собой одноклассники, им предстоит и дальше учиться вместе. Аналогично и в случае, если конфликт произошел с учителем.

— За столом переговоров каждый участник может проговорить свои чувства и переживания относительно сложившейся ситуации. Стороны обсуждают пути решения и договариваются, как будут действовать дальше, какой вклад в разрешение ситуации внесет каждый, — рассказывает специалист городской службы примирения Елена Женодарова.

Посредником в решении сложной ситуации выступает куратор службы примирения. В школе № 641 эту должность занимает педагог-психолог Илья Урушев. Он рассказал, что за помощью к нему обращаются и учителя, и дети.

— Моя задача — выслушать обе стороны произошедшего конфликта. Но никаких приговоров, как судья, я, конечно, не выношу. Я лишь помогаю им самим договориться, — поясняет он.

Самые распространенные причины конфликтов, уточнил куратор школьной службы примирения, связаны с нарушением личных границ, оскорблениями и непониманием.

— Например, один из детей взял вещь другого или обозвал нехорошим словом, — говорит Илья Урушев.

Специалист привел в пример реальный случай из практики.

— Мальчик в раздевалке обозвал девочку, о чем она рассказала своему папе. Реакция родителя была агрессивной, после чего между детьми завязалась грубая переписка онлайн, в которой папа даже стал звать обидчика на встречу. К счастью, об этом мы вовремя узнали. Я связался с отцом девочки, затем выслушал позицию мальчика и организовал общую встречу, на которой мы все обсудили и обе стороны принесли друг другу извинения, — делится психолог.

По его словам, большая работа ведется на упреждение таких ситуаций. Школьные классы собирают в один круг и просят поделиться, что их беспокоит в коллективе. Таким образом еще на первом этапе возможный конфликт выявляют, не давая ему вылиться во что-то серьезное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Коновалов, руководитель службы примирения городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы:

— Создавая службу примирения, школа сразу же встает на путь мирного и, конечно, конструктивного разрешения всех спорных ситуаций и формирования культуры бесконфликтного общения. Одна из наших главных задач — это повышение качества работы таких школьных служб. На ежемесячных обучающих семинарах эксперты в области восстановительного подхода передают свой опыт кураторам служб примирения, разбирая разные случаи из реальной школьной жизни.

КСТАТИ

В Москве не первый год реализуется проект «Школа юного медиатора». В 2022 году ее посетили более 750 столичных подростков. Специалисты семейных центров, подведомственных столичному Департаменту труда и соцзащиты, обучали ребят мирно разрешать конфликты. Преимущественно в проекте участвуют ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нынешнем году «Школа юного медиатора» продолжит свою просветительскую деятельность.