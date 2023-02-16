Студентов колледжей приглашают в команду редакции школьного спорта

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Школьники и студенты образовательных организаций столицы смогут попробовать себя в качестве спортивных журналистов.

Московский центр «Патриот.Спорт» столичного Департамента образования и науки открывает набор в «Редакцию школьного спорта» — команду школьников и студентов колледжей, которые хотят попробовать себя на поприще спортивной журналистики. В свободное от учебы время юные корреспонденты будут посещать и освещать футбольные, баскетбольные и волейбольные матчи, соревнования по спортивной гимнастике и другим популярным видам спорта — как в рамках своего Школьного спортивного клуба, так и на профессиональной спортивной арене. Создавать профессиональный контент им помогут кураторы — сотрудники Московского центра «Патриот.Спорт».

Отбор в «Редакцию школьного спорта» пройдет через одноименный конкурс. Подать заявки можно в нескольких номинациях: SMM, дизайн, фото, видео, репортаж и комментатор до 3 марта.

— Сегодня в Москве работают 549 школьных и студенческих спортивных клубов — они открыты в каждой школе и профессиональной образовательной организации. Ребята показывают отличные результаты на городских, региональных и всероссийских соревнованиях. В Школьных спортивных клубах и Студенческих спортивных клубах активно развивается медианаправление — дети сами рассказывают о проектах, победах на соревнованиях, ведут трансляции турниров. Для увлеченных спортивной журналистикой Московский центр «Патриот.Спорт» открывает «Редакцию школьного спорта». Среди столичной молодежи много талантов, и этот конкурс — еще одна возможность проявить себя», — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Кроме приглашения в «Редакцию школьного спорта», победители посетят лекции, мастер-классы, тренинги от вузов-партнеров и медиаплощадок. Также они получат возможность пройти стажировку в профессиональных спортивных клубах — писать заметки о матчах, снимать репортажи и брать интервью у спортсменов и тренеров.

Конкурс пройдет с 16 февраля по 31 марта. Подробно ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».

Школьные спортивные клубы созданы в каждой школе и профессиональной образовательной организации Москвы. Они объединяют учащихся и тренерско-преподавательский состав для развития физической культуры и массового спорта. Ученики активно участвуют в соревнованиях внутри школ и колледжей, готовятся к региональных соревнованиям, спартакиадам. В рамках школьных и студенческих спортивных клубов действует более 27 тысяч кружков и секций, которые посещают свыше 390 тысяч детей.